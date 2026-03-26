Exparticipante de 'Esto es Guerra' confirmó el fallecimiento de su hermana

Exintegrante de 'Esto es Guerra' lamentó el fallecimiento de su hermana. (Foto: Esto es Guerra)

Mediante sus redes sociales, el querido exintegrante de 'Esto es Guerra' reveló el lamentable fallecimiento de su querida hermana.

Diversos integrantes de 'Esto es Guerra' no dudaron en mostrar su apoyo al exintegrante del reality, quien atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. Aunque actualmente se encuentra alejado de la televisión, el influencer mantiene contacto con sus seguidores a través de redes sociales.

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Luis Alonso, exintegrante de 'Esto es Guerra', reveló el fallecimiento de su hermana

Mediante su cuenta de Instagram, Luis Alonso Bustíos compartió la triste noticia del fallecimiento de su hermana mayor, quien perdió la vida tras un trágico accidente. Según se conoció, en el hecho también estuvieron involucradas dos amigas, de las cuales solo una logró sobrevivir y permanece en UCI.

El influencer expresó su dolor con un mensaje emotivo. "Debo admitir que estos han sido los días más difíciles de mi vida", escribió, dejando ver el duro proceso que enfrenta junto a su familia.

Luis Alonso publicó varias fotografías junto a su hermana, recordando momentos compartidos. En su despedida, destacó el importante rol que ella tenía dentro de su familia, describiéndola como el pilar que los mantenía unidos.

"Tener que asimilar que ya no podré llamarte por videollamada… no podré apachurrarte ni darte esos besos en la frente sin ningún motivo. Fuiste el equilibrio de la familia", indicó.

(Foto: Luis Alonso/ Instagram)

El exchico reality reflexionó sobre la vida y el legado que deja su hermana. Aseguró que siempre la llevará en su corazón y que sus enseñanzas permanecerán con él para siempre. Diversos integrantes de 'Esto es Guerra' no dudaron en brindarle su apoyo mediante comentarios.