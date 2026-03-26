Pamela López fue humillada 'La Granja Vip' y Melissa Klug se burló: ¿qué sucedió en el reality?

Pamela López vivió un tenso momento en 'La Granja Vip'. (Foto: La Granja Vip - Pamela Franco/ Instagram)

A Pamela López le recordaron su pasado durante el careo de 'La Granja Vip' y Melissa Klug no pudo contener las carcajadas.

Pamela López protagonizó un tenso momento en 'La Granja VIP' durante la nominación. La situación se volvió incómoda cuando decidió enviar a sentencia a Pati Lorena, con quien ya venía enfrentando constantes en el reality.

Pamela López fue humillada durante el careo de 'La Granja Vip'

El conflicto entre ellas se intensificó cuando Lorena le recordó a López su separación de Christian Cueva. Este comentario generó una reacción inmediata por parte de la empresaria, quien no ocultó su incomodidad frente a todos.

Durante su intervención, Pamela López expresó su malestar y aseguró que las palabras de Pati no solo la afectaron a ella, sino también a muchas personas. "Hizo un comentario que no solamente me atacó a mí, sino a muchas mujeres del Perú", señaló.

Por su parte, Pati Lorena respondió con una frase que no pasó desapercibida: "Pamela, franco, franco, que no quiero responderte nada", indicó, haciendo un juego de palabras que muchos interpretaron como una indirecta hacia Pamela Franco.

(Video: Rick La Torre/ Instagram - La Granja Vip)

PUEDES VER: La despedida en Colombia de Said Palao habría desencadenado ruptura de Diego Rodríguez y Tammy Parra

El momento dejó a Pamela López en silencio, con un evidente gesto de incomodidad. Luego, decidió regresar a su asiento junto a Lorena, manteniendo una actitud seria e indignada tras lo ocurrido en plena transmisión.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción de Melissa Klug y Samahara Lobatón. Ambas no pudieron evitar mirarse y reírse; incluso la 'Blanca de Chucuito' intentó disimular su risa cubriéndose la boca.