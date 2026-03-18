Alejandra Baigorria rompe su silencio tras ampay de Said Palao con mujeres en Argentina

Alejandra Baigorria decidió hablar por primera vez sobre el ampay de Said. (Foto: Amor y Fuego - América TV)

¡No se quedó callada! Alejandra Baigorria decidió pronunciarse sobre ampay de Said Palao con misteriosas chicas en un yate.

Said Palao y Alejandra Baigorria están captando la atención de diversos medios de comunicación tras el ampay que difundió el programa 'Magaly TV La Firme' del integrante de 'Esto es Guerra'. En las imágenes que difundió la 'Urraca' se puede ver al chico reality junto a diversas mujeres.

Ante esta situación, diversos programas de espectáculos fueron en búsqueda de Alejandra Baigorria para conocer qué opinaba sobre las imágenes de su esposo en un yate. La respuesta de la empresaria sorprendió a muchos.

Alejandra Baigorria se pronunció sobre ampay de Said Palao

El programa 'Amor y Fuego' logró en exclusiva obtener declaraciones de Alejandra Baigorria. En las imágenes se puede ver que la exchica reality salió de dar una charla sobre superación y cómo hizo que su negocio logre posicionarse en el mercado nacional.

"¿Qué opinas sobre el comportamiento de Said en Argentina?", le preguntó el reportero. Ante ello, la popular 'Rubia de Gamarra' solo atinó a decir lo siguiente: "Que salgan más imágenes y les cuento todo".

(Video: 'Amor y Fuego')

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Hasta el momento, Said Palao no se ha pronunciado sobre el tema y al parecer Alejandra Baigorria quiere ver el nuevo ampay que lanzará el programa de 'Magaly TV La Firme', ya que en las imágenes se puede ver que su esposo está muy cerca de una misteriosa joven.