Papá de Alejandra Baigorria reaccionó en redes tras ampay de Said Palao en Argentina

Sergio Baigorria se pronunció sobre el escándalo mediático que involucra a su hija Alejandra y Said Palao. Foto: Instagram

Sergio Baigorria, padre de Alejandra, se pronunció en redes tras las comprometedoras imágenes de su yerno Said Palao en Argentina.

Gran escándalo ha generado en las redes sociales el reciente ampay de ‘Magaly TV, La Firme’, en el que se ve a Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi con chicas en un yate en Argentina. Precisamente, Palao es uno de los principales involucrados, ya que se casó con Alejandra Baigorria en abril de 2025.

Tras estas comprometedoras imágenes, tanto Said Palao como Alejandra Baigorria no se han pronunciado. Ninguno ha realizado publicaciones en sus redes sociales en las últimas horas. Sin embargo, el padre de la exchica reality, Sergio Baigorria, decidió pronunciarse.

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¿Qué hizo el padre de Alejandra Baigorria tras el ampay de Said Palao?

A través de su cuenta en Instagram, Sergio Baigorria se pronunció sobre el escándalo mediático que involucra a su hija Alejandra y Said Palao. Sin embargo, en lugar de dar declaraciones o mandar indirectas, optó por compartir una tierna imagen junto a su hija, en la que la llama “mi reina”.

Esta fotografía publicada por el padre de Alejandra Baigorria ha sido interpretada como una clara muestra de apoyo hacia su hija. Incluso, la mejor amiga de Alejandra, Vania Bludau, comentó la imagen con un emoji de corazón.

Asimismo, Alejandra Baigorria recibió el apoyo de sus miles de seguidores. “Usted es un gran padre, no deje sola a Alejandra en este momento”, “A seguir adelante. Alejandra, tú vales mucho”, “Ale es una gran mujer y nunca ha necesitado de nadie”, son algunos de los comentarios.



(Foto: Instagram Sergio Baigorria)

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Said Palao es ampayado con chicas en un yate en Argentina

El programa de la 'Urraca' mostró un video que involucra a Mario Irivarren, Said Palao y 'Pato' Parodi. En las imágenes se puede ver a los jóvenes bailando junto a mujeres en un yate; esto sucedió cuando estaban en Argentina.

Se puede ver que uno de los jóvenes le da un beso a una de las muchachas, pero se desconoce si es Mario Irivarren o Said Palao. Hasta el momento, el integrante de 'Esto es Guerra' y su esposa no se han pronunciado sobre el ampay de 'Magaly TV La Firme'.