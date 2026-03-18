¡Al borde del llanto! Mario Irivarren le pidió perdón a Onelia por infidelidad en Argentina

Al borde del llanto, Mario Irivarren no dudó en pedirle perdón a Onelia Molina. (Foto: Mario Irivarren - Onelia Molina / Instagram)

Mario Irivarren aseguró que, tras el ampay, perdió a Onelia Molina y no dudó en disculparse por haberle fallado y decepcionado.

El ampay de Magaly Medina mostró a Mario Irivarren besando a misteriosas chicas en Argentina a pesar de que tenía una relación sentimental con Onelia Molina. En medio de esta situación, la integrante de 'Esto es Guerra' anunció el fin de su romance con el influencer.

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Ante esta situación, Mario Irivarren salió a dar la cara y pedir perdón a la joven modelo, quien ha preferido no hablar del tema y darlo por cerrado. En su discurso, el integrante de 'La Manada' admitió que en ese viaje se pasó de la raya y que, por ello, debe asumir las consecuencias.

Mario Irivarren le pidió perdón a Onelia Molina por infidelidad

Mario Irivarren aseguró que no quería brindar declaraciones, pero considera que eso iba a ser cobarde de su parte; por ello, decidió asumir las consecuencias de sus actos. Además, no dudó en pedirle disculpas a Onelina Molina, ya que ella es la persona más afectada.

"Sé que le fallé, decepcioné, así que le pido disculpas desde lo más profundo de mi corazón. (...) Cuando uno ya metió la pata, salir y pedir disculpas muchas veces ya no tiene ningún efecto", puntualizó Mario Irivarren.

El exchico reality también aprovechó el momento para disculparse con la familia de su expareja y aseguró que nunca estuvo a la altura de Onelia. "Onelia es la mejor mujer que he conocido en mi vida y soy consciente de que nunca estuve a la altura. (...) Sé que la perdí", señaló.

(Video: La Manada)

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Mario Irivarren aseguró que deberá asumir las consecuencias de sus actos y aprender a sobrellevar haber perdido a Onelina, quien mediante sus redes sociales aseguró que es un tema cerrado para ella.