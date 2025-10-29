Alejandra Baigorria rompió su silencio tras desgarradora confesión de su hermana contra su madre

En un video, Thamara Medina abrió su corazón y relató los difíciles momentos que vivió durante su infancia. Foto: captura TikTok

Tras la revelación de su hermana Thamara Medina sobre su dura infancia, la chica reality Alejandra Baigorria decidió pronunciarse.

Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores tras publicar un mensaje cargado de sentimientos en sus redes sociales. La empresaria de Gamarra se mostró afectada por las declaraciones de su hermana, Thamara Medina, quien contó que habría vivido momentos muy duros junto a su madre, Verónica Alcalá. En medio de la polémica familiar, Alejandra aseguró que no estaba teniendo un buen día y reflexionó sobre la importancia del perdón.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria sobre lo revelado por su hermana?

A través de sus historias de Instagram, la ‘Gringa de Gamarra’ dio a entender que atraviesa por una etapa complicada emocionalmente. Su mensaje llegó poco después de que los videos de su hermana menor se volvieran virales. Sin mencionar directamente el tema, Alejandra dejó entrever su tristeza y necesidad de mantener la calma pese a los problemas.

“No todos los días son buenos. Hay días que amaneces con el corazón arrugadito, pero se tiene que continuar”, escribió la modelo y empresaria. Junto a esas palabras, compartió una cita bíblica: “‘Así como Cristo te perdonó, aprende tú también a perdonar’ (Colosenses 3:13-14)”. Además, resaltó un mensaje: “Sanar no es venganza, es paz”.

Cabe recordar que la hermana menor de Alejandra, Thamara Medina, publicó un video en el que habló abiertamente sobre su difícil infancia al lado de su madre. En esa confesión, explicó las razones que la llevaron a reaccionar violentamente contra Verónica Alcalá durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, generando un gran revuelo en redes sociales.



(Foto: Instagram)

¿Cuál fue la confesión de Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria?

En un video compartido en sus redes sociales, Thamara Medina abrió su corazón y relató los difíciles momentos que vivió durante su infancia. Según contó, su niñez estuvo marcada por la violencia y la falta de afecto, donde los gestos de cariño eran poco frecuentes y, muchas veces, venían acompañados de situaciones dolorosas. “A veces había gestos de cariño, pero casi siempre estaban envueltos en el olor del alcohol, en la violencia o en la indiferencia más cruel”, expresó.

La joven recordó que creció en un ambiente donde los gritos y los golpes eran parte del día a día, y donde muchos adultos preferían guardar silencio ante el sufrimiento. “Vivía rodeada de adultos que hacían bromas cuando yo lloraba, que preferían mirar a otro lado cuando surgían los momentos más violentos. Crecí viendo golpes, gritos e insultos”, añadió, dejando en claro lo duro que fue su entorno familiar.



(Fuente: TikTok)

En uno de los fragmentos más conmovedores de su testimonio, Thamara confesó que llegó a asociar el amor con el dolor. “Aprendí que el amor podía doler y que el silencio era una forma de protección. Me decían que exageraba, que la violencia no era tan grave. Aprendí a callar, a disimular el dolor, a sonreír aunque por dentro todo se apagara”, contó con sinceridad.