Maju Mantilla sufrió triste pérdida: falleció su madre Elvia García Linares

La ex Miss Mundo Maju Mantilla atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de su madre Elvia García Linares a los 75 años.

La exreina de belleza y reconocida conductora Maju Mantilla atraviesa uno de los momentos más tristes de su vida tras el fallecimiento de su madre, Elvia García Linares, a los 75 años. La lamentable noticia fue confirmada por familiares el 27 de octubre, generando numerosas muestras de cariño y solidaridad por parte de amigos y figuras del espectáculo, quienes enviaron mensajes de apoyo a la exconductora.

¿De qué murió la madre de Maju Mantilla?

Aunque no se han dado detalles sobre las causas del deceso de la madre de Maju Mantilla, se informó que los restos de doña Elvia están siendo velados en Miraflores, en una ceremonia privada junto a familiares y personas cercanas. Maju, profundamente afectada, ha compartido breves mensajes de agradecimiento por el respaldo recibido y por las palabras de consuelo hacia su familia.

El entierro está programado para este miércoles 29 de octubre en el camposanto de Huachipa, donde se espera la presencia de sus seres queridos y allegados más cercanos. En medio de la tristeza, distintas personalidades del medio artístico han expresado su pésame a Maju Mantilla, destacando la fortaleza y amor que siempre mostró hacia su madre.

Este difícil momento llega en una etapa particularmente dura para la ex Miss Mundo, quien también enfrenta las consecuencias de una dolorosa separación sentimental. Por ahora, Maju Mantilla ha preferido mantenerse al margen de declaraciones públicas, enfocándose en despedir a su madre y en cuidar de su familia.



Maju Mantilla y la cercana relación con su madre

Elvia García Linares fue una persona fundamental en la vida de Maju Mantilla, acompañándola en cada etapa de su camino, desde sus inicios en la televisión hasta el momento en que fue coronada como Miss Mundo 2004. En distintas entrevistas, Maju siempre habló con cariño de su madre, a quien consideraba su pilar emocional, su guía espiritual y el mejor ejemplo de fortaleza y amor incondicional.

Uno de los momentos más recordados por el público ocurrió en 2018, durante una edición especial del programa 'En boca de Todos', que Maju conducía. En esa transmisión, los padres de la presentadora ingresaron al set para sorprenderla por su cumpleaños. Visiblemente emocionada, Elvia García se dirigió a su hija y le dijo: “Estoy muy orgullosa de ella, un día como hoy la tuve entre mis brazos, nació una niña hermosa, la cual fue adquiriendo muchos logros, muchos éxitos”, palabras que hoy cobran un significado aún más especial para la conductora.