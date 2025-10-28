Natalia Salas deja la TV tras revelar que el cáncer volvió a su vida

Natalia Salas anunció su salida de la telenovela ‘Eres mi bien’. (Fuente: redes sociales)

Natalia Salas comunicó que dejará de ser parte de ‘Eres mi bien’ debido a la reaparición del cáncer que sufre.

La actriz Natalia Salas anunció su salida de la exitosa telenovela ‘Eres mi bien’, transmitida por Latina, luego de revelar que ha sido diagnosticada nuevamente con cáncer. La noticia sorprendió a sus seguidores, quienes rápidamente le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad a través de redes sociales.

Natalia Salas se despidió de 'Eres mi bien'

Conocida por su carisma y talento, interpretaba a ‘Mechita’, un personaje muy querido dentro de la trama. Su ausencia fue cubierta por la actriz Ximena Díaz, quien ahora asume el rol para continuar con la historia.

En medio de este difícil camino, Natalia Salas dedicó un emotivo mensaje de despedida a ‘Mechita’. “Gracias Mechita. Me regalaste volver a la ficción después de 9 años. Me regalaste compañeros increíbles que me llevaré para siempre en el corazón”, detalló.

Luego, agregó lo siguiente en sus redes sociales: “Me regalaste enseñanza y fortaleza. Hoy me despido de tu piel, pero estarás para siempre en mi Mercedes Eugenia Gómez de López. Espero haberles sacado algunas sonrisas con ella jiji”.

Natalia Salas: exámenes confirmaron que cáncer regresó

Como se recuerda, fue la misma actriz quien contó que, tras sus últimos exámenes médicos, los resultados no fueron favorables. "El cáncer de mama que me diagnosticaron hace tres años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras", explicó.

El anuncio de su recaída causó gran conmoción entre sus seguidores, quienes se volcaron a expresar sus mejores deseos para su pronta recuperación. Además, la producción de ‘Eres mi bien’ también manifestó públicamente su respeto y admiración hacia Natalia Salas, destacando que su dedicación y profesionalismo dejaron una marca imborrable en el equipo de trabajo.

