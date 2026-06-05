Alejandra Baigorria se justificó tras reconciliarse con Said Palao

Magaly Medina cuestionó duramente a Alejandra Baigorria. Foto: captura YouTube

La exintegrante de ‘Esto es guerra’ Alejandra Baigorria defendió su postura ante las críticas por volver con Said Palao.

Alejandra Baigorria volvió a generar polémica tras pronunciarse sobre su decisión de continuar su relación con Said Palao, a quien decidió perdonar públicamente. La empresaria defendió su postura y dejó en claro que se trata de un tema personal que solo le interesa a ella.

¿Qué dijo Alejandra tras perdonar a Said?

Durante una entrevista en el podcast de María Pía Copello, la conocida ‘Rubia de Gamarra’ respondió a las críticas por darle una nueva oportunidad al ‘Samurai’. Con firmeza, sostuvo una frase que marcó su posición: “las decisiones son personales”, dejando entrever que no piensa justificar su vida sentimental ante terceros.

Baigorria explicó que no siente que deba dar explicaciones sobre sus decisiones amorosas. “yo soy una persona que si me equivocaba, me equivoqué pues, pero yo siempre he tomado las decisiones en base a mí, a lo que me dice mi corazón, a lo que me dice mi cabeza, lo que me dice mi experiencia, y listo”, señaló la influencer, reafirmando que actúa según su criterio personal.

La empresaria de Gamarra recalcó que cada relación tiene sus propias reglas y dinámicas. En ese sentido, remarcó que su decisión de perdonar a Said Palao responde únicamente a lo que ambos consideran correcto dentro de su vínculo.



(Foto: captura YouTube)

Magaly Medina cuestionó duramente a Alejandra Baigorria

Magaly Medina fuertemente la actitud de la influencer, señalando que estaría victimizándose de manera innecesaria en medio de la polémica. La periodista recordó el episodio del ampay del chico reality y cuestionó su responsabilidad en la situación, “el que tenía que haber puesto en la balanza y sopesado todo lo vivido contigo fue Said Palao. A ti no te toca poner en la balanza nada”, expresó Magaly.