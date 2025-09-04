Jefferson Farfán: el tremendo regalo a Roberto Guizasola por su cumpleaños

El lujoso presente que Jefferson Farfán le regaló a Roberto Guizasola. (Fuente: redes sociales)

Jefferson Farfán se mandó con tremendo regalo para sorprender a su compañero y amigo Roberto Guizasola en el día de su cumpleaños.

El exfutbolista peruano Roberto Guizasola vivió un cumpleaños inolvidable gracias a su gran amigo y excompañero de selección, Jefferson Farfán. La ‘Foquita’ sorprendió al popular ‘Cucurucho’ con un exclusivo Ferrari F8 Tributo en color rojo, un obsequio que dejó sin palabras.

Jefferson Farfán le regaló un Ferrari a Roberto Guizasola

El Ferrari F8 Tributo es considerado uno de los modelos más potentes de la firma italiana. Equipado con un motor V8 biturbo y un diseño aerodinámico de alta gama, este superdeportivo es catalogado como pieza de colección.

¿Cuánto costó el Ferrari que Farfán le regaló a Roberto Guizasola?

Según varias estimaciones, su valor asciende a nada menos que 317.900 euros, lo que equivale a más de un millón de soles al tipo de cambio actual.

La entrega del lujoso auto se convirtió en tendencia en redes, no solo por el impresionante regalo, sino también por la muestra de cariño entre ambos exfutbolistas.

“Llego a mi casa y me encuentro con esta bebé. Tremendo detalle, mi pai, gracias por engreír a tu gato y ahora con este carrito para llegar a todas las polladas de mi Puente Piedra Disney World”, contó ‘Cucurucho’ en su Instagram.

Por su parte, Farfán también dedicó un emotivo mensaje a su amigo: “Feliz cumpleaños, ‘Cucuruchu’. Mi ‘partner’, lo nuestro siempre fue una conexión verdadera, en la vida y en la amistad. Te amo y te odio al mismo tiempo por todas tus locuras, pero eres mi verdadero galáctico. Que nunca te falte salud, alegrías y bendiciones. Sabes que siempre voy a estar contigo, somos el dúo perfecto, mi causa de toda la vida. ¡Pásala increíble hoy! Chirrin chirrin mi gato”.

Ambos han demostrado que su vínculo va más allá de la cancha. Además de compartir proyectos como un podcast en conjunto, han estado presentes en momentos clave de sus vidas, consolidando una amistad de más de una década.

