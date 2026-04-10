Mario Hart y Korina Rivadeneira están vendiendo su mansión tras rumores de separación

En medio de los rumores de separación, Mario Hart confirmó que pusieron a la venta su mansión, porque llegó a un acuerdo con Korina Rivadeneira.
Los rumores de una posible separación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira continúan creciendo, luego de que se conociera que la casa que ambos compartían está en venta.
El programa 'América Hoy' se comunicó con la inmobiliaria encargada del inmueble y confirmó que la vivienda está siendo ofrecida. La noticia generó sorpresa entre sus seguidores, ya que es posible que sí estén separados.
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Mario Hart confirmó que su casa está a la venta
La propiedad, ubicada en un exclusivo condominio en Chorrillos frente al mar, fue reconocida por la producción del programa al comparar imágenes compartidas por la pareja en redes sociales con las del anuncio de venta. Aunque no se ha revelado el precio, se trata de una casa de alto nivel.
Ante la polémica, Mario Hart habló sobre el tema en 'Sin Más Que Decir'. El piloto explicó que la casa está en venta poco después de que se mudaron; además, aseguró que se trata de una decisión por negocios, no relacionada con su vida personal.
(Foto: América Hoy)
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Según contó, la vivienda cuenta con características de lujo, como vista al mar desde varias habitaciones, jardín interno y ubicación en un condominio privado de solo diez casas.
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