Yaco Eskenazi expuso que tuvo una fuerte discusión con Natalie Vértiz por un TikTok

Yaco contó el motivo de una discusión que tuvo con Natalie Vértiz. (Foto: América TV/ Yaco y El Loco)

¡Tiene su carácter! Yaco Eskenazi dejó en 'shock' a sus fans al revelar cómo son sus discusiones con su esposa Natalie Vértiz.

Yaco Eskenazi volvió a llamar la atención al hablar con total sinceridad sobre su matrimonio con Natalie Vértiz. Aunque son considerados una de las parejas más estables del espectáculo, el exchico reality dejó claro que no todo es perfecto.

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Yaco contó detalles de una pelea que tuvo con Natalie Vértiz

Durante su pódcast, el también conductor de 'La Granja VIP' contó que su esposa se molestó con él por no acompañarla a la playa. Este pequeño desacuerdo habría sido el inicio de un día tenso entre ambos.

Yaco relató que horas después la situación continuó cuando intentaron grabar un trend de TikTok. Según explicó, Natalie le propuso sumarse a un challenge, pero él no logró seguir las indicaciones como ella esperaba.

"Sentí que me quiso mandar a la mi.....", confesó el conductor, quien admitió que la situación lo hizo sentir mal. Incluso señaló que percibió que su esposa seguía incómoda durante ese momento.

Además, contó que Natalie se frustró cuando él no entendía cómo realizar el challenge. "Me dijo '¿tú no eres actor?'", recordó, señalando que esto aumentó su propia molestia durante la grabación.

Pese a estos momentos, Yaco Eskenazi dejó entrever que se trata de situaciones cotidianas en la pareja. Sus declaraciones muestran que, como en cualquier relación, también enfrentan desacuerdos, pero sin dejar de lado el cariño que los une.