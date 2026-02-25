En Vivo

1:00pm - 4:00pm
'Sisoi' con Karina Betancourt
escuchar en vivo

Search

¿Alejandro Sanz confirmó relación con Stephanie Cayo? El artista sorprendió a sus fans con inesperada reacción

Miércoles, 25 de febrero de 2026 11:44

Alejandro Sanz tuvo inesperada reacción al ser consultado por vínculo con Stephanie Cayo. (Foto: Alejandro Sanz - Instagram / Stephanie Cayo - Instagram)

Alejandro Sanz tuvo inesperada reacción al ser consultado por su vínculo con la actriz peruana Stephanie Cayo. ¿Qué hizo? Los detalles en la nota.

Alejandro Sanz llegó el domingo a nuestro país, tres días antes de sus esperados conciertos en Lima este 25 y 26 de febrero en el Estadio Nacional. Fiel a su estilo, el artista aprovechó su estadía para recorrer algunos de los lugares de la capital y disfrutar de la gastronomía peruana.

PUEDES VER: Tiktoker Valentino se pronunció tras fuerte denuncia en su contra: ¿qué dijo?

El cantante visitó el restaurante Maido, en Miraflores, donde fue recibido por varios seguidores y también por medios de comunicación. Entre saludos, autógrafos y fotografías, el intérprete de "Y si fuera ella" se mostró amable y relajado ante el cariño del público peruano.

¿Cuál es el vínculo que tienen Alejandro Sanz y Stephanie Cayo?

La prensa no dejó pasar la oportunidad de preguntarle sobre su vínculo con la actriz peruana Stephanie Cayo. Al escuchar su nombre, Alejandro Sanz solo atinó a sonreír, sin ofrecer declaraciones al respecto.

(FUENTE: Amor y Fuego/ Joss - Tik Tok)

Recientemente, el programa de Magaly Medina difundió imágenes en las que se ve a Stephanie acompañando al artista en su gira ‘Y ahora qué’. En los videos, la actriz aparece en conciertos realizados tanto en Colombia como en Ecuador, lo que incrementó las especulaciones de un romance.

PUEDES VER: Darinka Ramírez mostró por primera vez al papá de su segundo bebé: ¿quién es?

Incluso, el 14 de febrero, Cayo compartió una historia desde una ubicación privilegiada en el Movistar Arena, en Colombia. Días después, el 21 de febrero, fue captada detrás del escenario en Guayaquil mientras Sanz ofrecía un show; al finalizar, el cantante se acercó a ella y la tomó de la mano, gesto que no pasó desapercibido.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!

Compartir

Más de Espectáculos

Programación

  • 'Sisoi' con Karina Betancourt

    1:00pm - 4:00pm

    Karina Betancourt activa tus tardes con la mejor y más variada música en inglés, junto a los datos musicales, amorosos y culinarios de tus artistas que no sabías. Prende la radio y disfruta de un programa lleno de vibras y buena onda.

  • 'Planeta en Línea'

    4:00pm - 5:00pm

  • 'After'

    5:00pm - 8:00pm

    ¡'After', la mejor forma de terminar tu día! Después del colegio, la universidad o el trabajo, 'After' te acompaña con la mejor música en inglés y las noticias más importantes de tus artistas favoritos. ¡Engánchate y disfruta del soundtrack perfecto para tu tarde! De lunes a viernes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

Lo último

Síguenos en...

¿Ya nos escuchas a través de Oigo?

Descarga la última versión y disfruta de todo el contenido de CRP Radios