¿Alejandro Sanz confirmó relación con Stephanie Cayo? El artista sorprendió a sus fans con inesperada reacción

Alejandro Sanz tuvo inesperada reacción al ser consultado por su vínculo con la actriz peruana Stephanie Cayo. ¿Qué hizo? Los detalles en la nota.

Alejandro Sanz llegó el domingo a nuestro país, tres días antes de sus esperados conciertos en Lima este 25 y 26 de febrero en el Estadio Nacional. Fiel a su estilo, el artista aprovechó su estadía para recorrer algunos de los lugares de la capital y disfrutar de la gastronomía peruana.

El cantante visitó el restaurante Maido, en Miraflores, donde fue recibido por varios seguidores y también por medios de comunicación. Entre saludos, autógrafos y fotografías, el intérprete de "Y si fuera ella" se mostró amable y relajado ante el cariño del público peruano.

¿Cuál es el vínculo que tienen Alejandro Sanz y Stephanie Cayo?

La prensa no dejó pasar la oportunidad de preguntarle sobre su vínculo con la actriz peruana Stephanie Cayo. Al escuchar su nombre, Alejandro Sanz solo atinó a sonreír, sin ofrecer declaraciones al respecto.

(FUENTE: Amor y Fuego/ Joss - Tik Tok)

Recientemente, el programa de Magaly Medina difundió imágenes en las que se ve a Stephanie acompañando al artista en su gira ‘Y ahora qué’. En los videos, la actriz aparece en conciertos realizados tanto en Colombia como en Ecuador, lo que incrementó las especulaciones de un romance.

Incluso, el 14 de febrero, Cayo compartió una historia desde una ubicación privilegiada en el Movistar Arena, en Colombia. Días después, el 21 de febrero, fue captada detrás del escenario en Guayaquil mientras Sanz ofrecía un show; al finalizar, el cantante se acercó a ella y la tomó de la mano, gesto que no pasó desapercibido.