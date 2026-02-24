En Vivo

Darinka Ramírez mostró por primera vez al papá de su segundo bebé: ¿quién es?

Martes, 24 de febrero de 2026 09:28

El papá del segundo bebé de Darinka se llama Sebastián Gonzáles Guevara. (Foto: Magaly TV La Firme/ Darinka Ramírez)

Darinka Ramírez presentó a su nueva pareja y papá de su bebé en sus redes sociales. Conoce más sobre el empresario AQUÍ.

El programa Magaly TV La Firme reveló quién es el novio y papá del segundo hijo de Darinka Ramírez. La pareja de la joven influencer es Sebastián Gonzáles Guevara, un empresario que se ha mantenido alejado de los reflectores.

La información fue confirmada luego de que el programa se comunicara con Darinka, quien respondió a las consultas sobre su nueva relación. De esta manera, se despejaron las dudas sobre quién es el padre de su bebé en camino.

¿Quién es el papá del segundo bebé de Darinka Ramírez?

Sebastián Gonzáles Guevara se dedica al rubro empresarial y ofrece servicios generales que incluyen construcción, remodelación, venta de productos de ferretería, limpieza, uniformes y artículos plásticos, entre otros. El reportaje destacó que se trata de un emprendedor con diversas actividades comerciales.

Asimismo, el programa señaló que, tras revisar información pública, el empresario no registraría antecedentes ni propiedades a su nombre. Solo figuraría el vehículo de su empresa, el cual le presta a Darinka para su uso personal.

(Foto: Magaly TV La Firme)

Otro detalle que llamó la atención fue que, según su documentación migratoria, Sebastián habría pasado varios meses en Colombia el año pasado. Coincidentemente, Darinka también viajó a ese país en fechas cercanas, lo que alimentó las especulaciones sobre el inicio de su romance.

Además, se dio a conocer que la pareja se habría mudado recientemente al distrito de San Isidro. Al parecer, los jóvenes están alistando todo para el nacimiento de su bebé.

