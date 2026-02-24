Tiktoker Valentino se pronunció tras fuerte denuncia en su contra: ¿qué dijo?

Valentino aseguró que buscó comunicarse con la familia de la joven. Foto: captura TikTok

Valentino Palacios se encuentra en el centro de la polémica tras ser denunciado por la familia de una joven que se encuentra hospitalizada tras una pelea con el tiktoker.

El nombre del tiktoker Valentino se ha convertido en tendencia, pero no precisamente por algo positivo. El influencer está en el ojo de la tormenta luego de ser señalado por una agresión ocurrida la madrugada del 14 de febrero, hecho que terminó con una joven con el pie fracturado. Los videos del enfrentamiento se viralizaron rápidamente y generaron una ola de críticas en su contra.

La polémica creció aún más cuando la familia de la joven decidió denunciarlo públicamente. Según sus parientes, la víctima sufrió lesiones de consideración y tuvo que ser hospitalizada para ser operada. Esta versión encendió todavía más las redes sociales, donde muchos usuarios cuestionan a Valentino.

Valentino negó haber causado lesiones a joven

Ante el escándalo, Valentino rompió su silencio y dio su versión de los hechos. El creador de contenido reconoció que hubo un forcejeo en medio de una situación confusa, pero aseguró que todo ocurrió cuando intentaba defender a su hermano. Además, negó tajantemente haber causado heridas graves.

De acuerdo con su testimonio, él intervino para separar una discusión que involucraba a personas de su entorno cercano. En los videos que circulan en internet se le ve en medio del altercado con una joven identificada como Zamira Grado, quien después fue diagnosticada con la fractura de dos huesos en el pie.

En redes sociales, varios usuarios lo acusan de haber agredido a la joven, señalando que la jaló del cabello y la arañó durante el enfrentamiento. Sin embargo, Valentino insistió en que no tuvo la intención de lastimar a nadie y que solo actuó para proteger a su familiar en medio del caos.

El influencer también fue enfático en negar que haya pateado o provocado la fractura. “Nunca nadie puede agredir a una mujer. Yo actué en defensa por mi hermano”, declaró, asegurando que jamás imaginó que la situación escalaría a una agresión física y reiterando que no causó ningún daño óseo.

Valentino aseguró que buscó comunicarse con la familia de la joven

En su pronunciamiento, Valentino contó que cuando supo que la joven estaba internada por la fractura, decidió comunicarse con ella y con su entorno cercano. Según relató, durante varios días intentó mantener el diálogo con la intención de brindarle apoyo, aunque reiteró que no fue quien le provocó la lesión.

“Cuando nos enteramos de la lesión, mi familia y yo nos pusimos en contacto para querer ayudarla. Pese a que yo no le había ocasionado eso, igual me interesé en poder apoyarla”, indicó, reafirmando que su intención fue colaborar pese a negar cualquier responsabilidad en lo ocurrido.