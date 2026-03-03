Alejandro Sanz y Stephanie Cayo: conoce la diferencia de edad y estatura de la pareja vinculada sentimentalmente

La diferencia de estatura entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo es mínima. Foto: Instagram Alejandro Sanz

Imágenes recientes de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo confirmarían un romance entre ambos, mientras fans analizan la diferencia de edad y estatura entre el cantante español y la actriz peruana.

La reciente difusión de imágenes de Alejandro Sanz junto a Stephanie Cayo en Perú reavivó los rumores sobre un posible romance entre el cantante español y la actriz peruana. Ella no solo lo acompañó en sus shows; recientemente se viralizó un video del concierto en Guayaquil en el que el intérprete de ‘Amiga mía’ le dio un beso.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo?

Alejandro Sanz, nacido en Madrid el 18 de diciembre de 1968, es uno de los artistas más destacados de la música en español. Con 57 años, el cantante ha construido una carrera de más de tres décadas llena de éxitos internacionales, incluyendo clásicos como 'Corazón partío', y ha realizado colaboraciones con importantes figuras de la industria musical. Su influencia se mantiene vigente en los escenarios más importantes del mundo y dentro del ámbito fonográfico actual.

Por su parte, Stephanie Cayo nació en Lima el 8 de abril de 1988 y actualmente tiene 37 años. La actriz y cantante se dio a conocer con la producción juvenil 'Besos robados', y desde entonces ha desarrollado una carrera internacional en cine y televisión, consolidándose como una figura reconocida fuera de Perú.

La diferencia de edad entre ambos artistas es de 20 años, un detalle que ha generado comentarios en redes sociales y aumentado la curiosidad sobre un posible vínculo sentimental entre ellos. Cabe recordar que en 2023 la prensa ya los vinculó amorosamente, aunque en ese momento Stephanie Cayo negó cualquier relación, dejando claro que los rumores no eran ciertos.



¿Cuál es la diferencia de estatura entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo?

La diferencia de estatura entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo es mínima. Mientras el cantante español mide 1.72 m, la actriz peruana alcanza los 1.68 m, lo que significa que Alejandro Sanz es apenas 4 centímetros más alto que Stephanie Cayo. Esta pequeña diferencia no ha impedido que ambos compartan cercanía y química en sus apariciones públicas.