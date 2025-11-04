Ana Siucho sorprendió con emotiva publicación a Elías Brito tras ampay de Edison Flores

Ana Siucho y Edison Flores confirmaron oficialmente su separación en junio de 2025. Foto: captura Instagram

La expareja del futbolista Ana Siucho reapareció en redes sociales con un mensaje especial para el empresario con la que ha sido vinculada.

Ana Siucho volvió a llamar la atención en redes sociales luego de publicar una fotografía junto a Elías Brito, lo que muchos usuarios interpretaron como una indirecta hacia su exesposo, Edison Flores, quien recientemente fue visto con Antonella Martorell, generando gran revuelo mediático.

Ana Siucho y su mensaje para Elías Brito

En los últimos días, la madre de las dos hijas del futbolista se mantuvo en silencio y evitó comentar sobre los rumores que involucran a Flores y Martorell. No obstante, decidió romper el silencio con una publicación en su cuenta de Instagram. En la imagen, se le ve sonriente junto a Elías Brito en un ambiente relajado y cercano.

La frase que acompañó la foto, “Feliz día amigo lindo. Sigue brillando por todo lo alto. Te quiero”, desató aún más las especulaciones entre sus seguidores, quienes consideraron el mensaje como una respuesta sutil al reciente ampay de Edison Flores.

Las reacciones no tardaron en aparecer: cientos de usuarios comentaron la publicación con mensajes divididos. Mientras algunos aplaudieron su actitud positiva y la felicitaron por seguir adelante tras su separación, otros cuestionaron la cercanía que mantiene con Elías Brito.



(Foto: Instagram)

Edison Flores es vinculado a Antonella Martorell

El nombre de Edison Flores se volvió tendencia en redes sociales después de que circularan fotos en las que aparece junto a Antonella Martorell, una joven especialista en marketing, y varios amigos. En las imágenes se les ve pasando un buen momento durante la noche, y según algunos reportes, el grupo habría continuado la reunión en el departamento del futbolista.

La actitud relajada de ambos, sumada a la frecuente presencia de Martorell en las reuniones del jugador, generó comentarios entre los seguidores. Muchos usuarios empezaron a sospechar que entre ellos podría haber algo más que amistad, dando pie a rumores sobre una posible nueva relación sentimental.