Diego Chávarri opinó sobre la ruptura entre Jesús Barco y Melissa Klug: conoce lo que dijo

Diego Chávarri dio su punto de vista tras el fin de la relación de su expareja Melissa Klug y Jesús Barco.

Diego Chávarri hizo su reaparición pública en el ‘Reggaeton Lima Festival’, luciendo un llamativo disfraz de ‘Prisionero de Halloween’. Durante el evento, el exfutbolista y exchico reality se refirió a uno de los temas más comentados: la reciente ruptura entre Melissa Klug y Jesús Barco.

El exdelantero confesó no estar al tanto de la separación entre la empresaria y el futbolista de 28 años, mostrando sorpresa al enterarse que Melissa Klug estaba nuevamente soltera. “¿Qué está soltera otra vez? No sabía”, dijo entre risas.

Aprovechando la ocasión, Diego Chávarri dio un consejo al jugador Jesús Barco, sugiriendo que una posible causa de la ruptura podría haber sido la falta de comunicación.

“Él tiene que comunicar, decir que va a estar con sus amigos, siempre es buena la comunicación”. Según el exfutbolista, mantener un diálogo claro es fundamental para evitar malentendidos en la pareja.

Por su parte, Jesús Barco rompió su silencio en redes sociales tras la separación, publicando un mensaje en Instagram que varios interpretaron como una indirecta hacia Melissa Klug.

“Los planes de Dios siempre van a obrar para bien, aunque los procesos sean difíciles”, escribió el deportista, reflejando una actitud positiva frente a la situación.

Como se recuerda, el futbolista fue captado en un fin de semana pasando una amena tarde de piscina junto a otros colegas y amigas en un club social en Huánuco.

