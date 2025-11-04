Claudio Pizarro se convirtió en padre por cuarta vez: ¿quién es su actual pareja Helen Ballón?

El ‘Bombardero de los Andes’ está viviendo una nueva etapa en su vida junto a su su nueva pareja. (Fuente: redes sociales)

Claudio Pizarro viene siendo tendencia tras conocerse que se convirtió en padre por cuarta vez.

Claudio Pizarro, exfutbolista peruano y conocido como el 'Bombardero de los Andes', vuelve a ser noticia y tendencia y es que a sus 47 años, se convirtió en padre por cuarta vez; su hija Amara ya tiene siete meses de nacida.

Claudio Pizarro se convirtió en padre por cuarta vez a sus 47 años

Esta nueva etapa de paternidad la vive junto a Helen Ballón, su actual pareja, con quien inició una relación tras separarse de Karla Salcedo, su esposa durante 20 años y madre de sus tres primeros hijos.

Y fue gracias a TikTok que los seguidores del exfutbolista del Bayern Múnich y Werder Bremen se enteraron que el delantero sería padre: Helen Ballón utilizó dicha red social para difundir fotos y videos de la pequeña nueva engreída del exjugador.

PUEDES VER: Cueva anunció que será streamer y hará colaboración con famoso creador de contenido

Claudio Pizarro nuevamente es papá: ¿quién es Helen Ballón?

La relación entre Pizarro y Ballón, una joven peruana de 37 años dedicada al arte y al yoga con experiencia internacional, ha llamado la atención recientemente. Helen, quien anteriormente residió en Palm Beach, Estados Unidos, ahora divide su tiempo entre Alemania y Perú, donde imparte clases de yoga en Miraflores.

La pareja fue vista junta por primera vez a principios de 2024 en varios eventos sociales, incluyendo una boda en Italia. En septiembre de ese mismo año, Helen compartió en redes sociales una ecografía, avivando las especulaciones sobre un embarazo que se confirmó a principios de 2025 con el nacimiento de Amara.

(Fuente: redes sociales)

El anuncio de esta nueva paternidad se mantuvo reservado por mucho tiempo, ya que Claudio Pizarro siempre ha sido discreto con su vida privada. No obstante, en 2022, Magaly Medina reportó la separación entre el exfutbolista y Karla Salcedo, resaltando que desde el aniversario número 22 de la pareja en 2021, no se mostraban juntos públicamente.

Como se comentó, Helen Ballón vive en Múnich, Alemania, tras dejar Florida para compartir su vida con Claudio Pizarro y su nueva familia. La llegada de Amara marca un nuevo capítulo para el exatacante, quien ahora se muestra plenamente dedicado a su hija y su pareja.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!