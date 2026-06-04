Captan a Flor Ortola saliendo de la casa de Nicola Porcella tras una noche de diversión

Nicola Porcella pasó la noche con Flor Ortola, según Amor y Fuego. (Foto: Nicola Porcella - Flor Ortola/ Instagram)

¡Picante! La argentina salió del edificio de Nicola Porcella escondida en un vehículo.

Flor Ortola está en el ojo de la tormenta tras ser captada saliendo del departamento de Nicola Porcella tras compartir una noche de diversión junto al exchico reality. Las imágenes, difundidas por 'Amor y Fuego', despertaron una serie de especulaciones sobre la verdadera relación entre ambos.

Flor Ortola reveló que Nicolea Porcella solo es su amigo

Según el espacio de espectáculos, un taxi ingresó al domicilio de Nicola durante la mañana y, minutos después, Flor Ortola abandonó el lugar. Las cámaras registraron a la conductora argentina esconciendose en la parte trasera del vehículo.

Tras la difusión de las imágenes, la presentadora de 'Sin más que decir' fue abordada por la prensa y no tardó en aclarar los rumores. Flor aseguró que actualmente está soltera y descartó que exista algún romance con Nicola Porcella.

(Foto: Amor y Fuego)

"No pasa nada. Estoy soltera, después de tiempo salí y me encontré con un montón de gente", comentó la argentina, restándole importancia a las especulaciones.

Además, explicó que durante la reunión compartieron momentos de diversión junto a otras personas y hasta jugaron "truco", un popular juego de cartas argentino. Entre risas, señaló que no hay nada sentimental entre ellos.

"Somos amigos, nos llevamos súper bien. No hay nada que decir", afirmó tajantemente para descartar cualquier acercamiento amoroso con el exchico reality.

Sin embargo, esta no es la primera vez que ambos son vinculados sentimentalmente. En 2025 también protagonizaron titulares luego de ser vistos juntos en circunstancias similares, cuando Flor fue captada saliendo de la vivienda de Porcella.