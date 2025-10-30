Anahí de Cárdenas reveló que retomó su tratamiento preventivo contra el cáncer

La famosa actriz Anahí de Cárdenas aseguró sentirse bien, pero tomó decisión pensando en ella y en su familia.
La reconocida y famosa actriz peruana Anahí de Cárdenas conmocionó a sus seguidores al compartir una importante actualización relacionada con su estado de salud.
Anahí de Cárdenas retomó tratamiento de bloqueo hormonal
Primero, Anahí expresó su profundo apoyo y solidaridad hacia Natalia Salas, describiéndola como una mujer “poderosa y valiente” que, a pesar de las adversidades, sigue adelante con fortaleza. Sin embargo, la artista no solo se limitó a este mensaje, sino que también sorprendió con una confesión personal.
La actriz, quien venció al cáncer en 2022, reveló que suspendió su tratamiento de bloqueo hormonal tras quedar embarazada en diciembre de 2024, cumpliendo así su sueño de ser madre. No obstante, ahora ha decidido retomar esta terapia por motivos preventivos para su salud.
En un comunicado publicado en Instagram, Anahí de Cárdenas explicó: "He estado un poco bajoneada estos días. He retomado mi tratamiento con triptorelina, una inyección que suprime la función ovárica como prevención para el cáncer de mama, y emocionalmente me afecta mucho. Era algo que prometí a mi médico retomar después del embarazo, y me siento un poco conflictiva al respecto".
Aunque el tratamiento le genera incertidumbre y un estado emocional complicado, se trata de una recomendación médica para completar un año adicional de terapia, hasta que decida volver a quedar embarazada.
(Fuente: redes sociales)
"Estoy bien, no tengo ningún problema actual. Esto es parte del mantenimiento habitual de mi tratamiento. El bloqueo hormonal suele durar entre 5 y 10 años. Yo seguí el tratamiento 4 años y luego quedé embarazada, por lo que ahora debo un año más. Dado que tuve cáncer de mama a una edad joven, el doctor sugirió continuar hasta que decida tener otro embarazo, y después reevaluaremos", comentó la artista.
Por último, Anahí de Cárdenas subrayó que se sometió a un estudio genético para determinar si es necesario realizar análisis adicionales o iniciar tratamientos preventivos. "Sea cual sea el resultado, tomaré las decisiones que sean mejores para mi salud y mi familia", concluyó.
