Daniela Cilloniz criticó a Gustavo Salcedo por exponer a Maju Mantilla y aconsejó a la exreina de belleza

La periodista y actriz Daniela Cilloniz opinó sin filtros sobre el pedido de perdón de Gustavo Salcedo a Maju Mantilla.

Luego de brindar declaraciones y exponer algunos chats en el programa ‘Magaly TV, la Firme’ para dar a conocer las presuntas infidelidades de su todavía esposa Maju Mantillla con el productor Christian Rodríguez y el actor colombiano George Slebi, el deportista Gustavo Salcedo optó por pedirle perdón a la exreina de belleza e instar a los medios que ya no se hable más del tema.

Daniela Cilloniz y dura crítica a Gustavo Salcedo

La periodista y actriz Daniela Cilloniz opinó sobre la situación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. La conductora de televisión aconsejó a la exreina de belleza no darle otra oportunidad a su expareja. “No al remember”, dijo tajante, al considerar que las disculpas de Salcedo solo buscan recuperar el matrimonio y no realmente enmendar los errores del pasado.

“Quiere que Maju lo perdone, pero para qué... Cuando una relación pasa por todo lo que han pasado ellos, ya para qué continuar. Cada uno tiene que rehacer su vida, sanar las heridas y todo el daño que se han hecho mutuamente”, expresó Daniela Cilloniz en su programa 'Olla a presión', dejando en claro que cree que lo mejor para ambos es seguir caminos separados.

Para Cilloniz, Gustavo Salcedo recién está tomando conciencia de sus acciones, pues después de exponer públicamente a Maju ahora pide respeto hacia ella. “Creo que él no midió las consecuencias de todo lo que se le venía, no pensó en sus hijos, que Maju iba a perder el trabajo. Él expuso todo, pateó la pelota y la centró para que todo el Perú hable, opine y critique”, señaló contundente.



Finalmente, la conductora calificó la relación como “tóxica” y advirtió que ese tipo de vínculos no deberían retomarse. “Cuando le pones a tu pareja y al amante GPS, a los teléfonos, los amenazas, imagínate la inestabilidad que te puede dar una pareja así; para qué volver. Cada uno debe rehacer su vida por su lado, a menos que quieran continuar de corazón y lleven terapia, porque ellos perdieron el respeto y lo más probable es que se cansen”, concluyó.

Gustavo Salcedo acudió al velorio de la madre de Maju Mantilla

Gustavo Salcedo fue visto el último martes en el velorio de Elvia Elizabeth García Linares, madre de Maju Mantilla, realizado en la iglesia Nuestra Señora de Fátima, en Miraflores. Aunque actualmente se encuentra separado de la exreina de belleza, el deportista decidió acompañarla en este difícil momento.

El empresario llegó junto a sus hijos, en un gesto que reflejó unión pese a la mediática ruptura que atraviesa con la ex Miss Mundo 2004. Su presencia no pasó desapercibida.