Macarena Gastaldo y Pamela Franco protagonizaron tenso cruce por Paul Michael

Macarena Gastaldo se puso boca a boca con Pamela López y no dudaron en mandarse fuertes comentarios.

Pamela López y Macarena Gastaldo se vieron las caras, y pese a que ambas habían hablado mal una de la otra, se reunieron para participar en una activación de un esperado evento urbano que se llevará a cabo este viernes en el Estadio Nacional.

La expareja de Christian Cueva señaló que es toda una profesional y que, aunque se haya vinculado a 'Maca' con 'Aladino', eso no le afecta. Incluso, pese a las fuertes declaraciones de la argentina contra su actual pareja, Paul Michael, a quien calificó de “vago”, “carga carteras” y aseguró que le escribió con intenciones coquetas, Pamela López afirmó que no entrará en polémicas.

“Lo que se diga o no, sinceramente me tiene sin cuidado. Trabajo por mis hijos y este es un buen motivo para compartir juntas el trabajo. Yo sé con quién estoy y mi pareja sabe quién soy. Lo que digan terceras personas no me afecta”, sostuvo López.

Por su parte, Macarena Gastaldo aseguró que los conflictos con Pamela López son netamente “faranduleros”. “Tiene miedo a facturar como yo. Y sobre su novio, es un mantenido, un vago, tiene mal tinte, pese a que me escribió. Tengo las pruebas y no pienso rectificarme al respecto”, afirmó.

Como se recuerda, el altercado entre ambas nació por la inclusión de Macarena Gastaldo en la lista de mujeres supuestamente vinculadas a Christian Cueva, con López incluso deslizando que el futbolista le habría pagado pasajes.

