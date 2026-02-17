¡Le cantó sus verdades! Andrea Llosa enfrentó a Magaly Medina tras críticas por bajo rating

Andrea Llosa mostró el rating que le dejaba a Magaly Medina e indicó que no sabe trabajar en equipo. (Foto: ATV)

Andrea Llosa 'destruyó' a Magaly Medina al mostrar pruebas sobre el rating que ambas hacían cuando trabajaban en el mismo canal.

Desde hace algún tiempo, Magaly Medina indicó que el programa de Andrea Llosa no le servía de 'colchón'. Tras varios años de trabajar en el mismo canal, por primera vez, la periodista se animó a 'cuadrar' a la 'Urraca'.

Andrea Llosa 'cuadró' a Magaly Medina tras críticas por bajo rating

Mediante sus redes sociales, Andrea Llosa decidió enviarle un 'picante' mensaje a Magaly Medina. La exintegrante de ATV indicó que a ella no le gusta estar metida en polémicas, pero que no iba a permitir que se metan con su trabajo y el de todo su equipo.

"Yo ya no estoy en ATV, pero por lo visto en ATV aún me recuerdan. (...) Me he enterado de que esta persona sigue hablando de un supuesto 'colchón' con hueco que yo le dejaba. (...) cuando se meten con mi equipo, yo me pongo muy loca", comentó.

Andrea Llosa se animó a mostrar el rating que tuvo su programa durante el mes de noviembre del 2025 y dejó en evidencia que dejaba entre 6 o 7 puntos de rating, pero indicó que 'Magaly TV La Firma' bajaba los puntos, ya que a veces llegaba a 4.

(Foto: Andrea Llosa/ Instagram)

La periodista indicó que no se trata del 'colchón' que deja un programa, sino del trabajo en equipo que se realiza para subir el rating. "Además, aseguró que se debe ser buena compañera con otros programas, haciendo alusión a las críticas que realiza Magaly Medina.

"Ella cree que todos tienen que trabajar para ella y así no es. No eres la dueña del canal, qué pena", puntualizó Andrea Llosa. Además, indicó que ella habla con pruebas, ya que otras personas solo se dedican a especular.