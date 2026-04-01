¿Mario Hart y Korina Rivadeneira finalizaron matrimonio? Hija de la pareja cometió infidencia

Korina Rivadeneira y Mario Hart ya no estarían viviendo juntos, según 'Amor y Fuego'. (Foto: Korina Rivadeneira y Mario Hart/ Instagram)

En medio de los rumores de una separación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira, la hija de ambos los evidenció en un video.

El matrimonio entre Korina Rivadeneira y Mario Hart está en el 'ojo de la tormenta' tras la difusión de un video que ha generado diversas interpretaciones en redes sociales.

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El programa 'Amor y Fuego' mostró un video donde la hija de la pareja describe un dibujo con total naturalidad. Sin embargo, una frase en particular llamó la atención del público, ya que se rumorea la separación de Korina Rivadeneira y Mario Hart

Korina Rivadeneira y Mario Hart ya no vivirían juntos

Lo que parecía un momento cotidiano tomó otro rumbo cuando la menor dijo: "Esta es la cama de su mamá, porque no vive con su papá". Estas palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente encendieron rumores sobre un posible distanciamiento entre los padres.

Durante la emisión del programa, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre analizaron el video. Ambos coincidieron en que la frase podría reflejar algo más profundo, considerando la espontaneidad con la que suelen expresarse los niños.

(Foto: Amor y Fuego)

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Gigi Mitre señaló que Korina Rivadeneira estaba enfocada en la grabación y aparentemente no notó el comentario de su hija. Por su parte, Rodrigo González sostuvo que los menores suelen repetir lo que perciben en su entorno, lo que alimentó aún más las especulaciones.

Hasta el momento, Korina Rivadeneira ni Mario Hart se han pronunciado sobre el tema. Sin embargo, tampoco aseguró que su matrimonio no esté atravesando una crisis.