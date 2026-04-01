Onelia Molina confirma cercanía con Anderson Santamaría tras fin de su relación con Mario Irivarren

Anderson Santamaría y Onelia Molina confirmaron que son amigos. (Foto: Instagram)

La integrante de 'Esto es Guerra' reveló cuál es el vínculo que tiene con Anderson Santamaría, jugador de Universitario de Deportes.

Onelia Molina aclaró detalles sobre su vínculo con el futbolista Anderson Santamaría y aseguró que su amistad con el deportista se mantiene intacta. Según explicó, a pesar de los rumores, nunca dejaron de seguirse en redes sociales y la comunicación entre ambos continúa con normalidad.

Onelia Molina confirmó cercanía con Anderson Santamaría

"Nunca dejé de seguir en redes a Anderson, siempre ha sido mi amigo y lo seguirá siendo. Es mi amigo y siempre hemos tenido comunicación", comentó la integrante de 'Esto es Guerra'.

Las declaraciones de la influencer se dan en medio de una nueva etapa personal tras poner fin a su relación con Mario Irivarren. Sobre este capítulo de su vida, prefirió no profundizar y aseguró que está enfocada en mirar hacia adelante.

"De mi pasado no quiero hablar, solo puedo decir que estoy viviendo tiempos nuevos", comentó Onelia, dejando claro que actualmente atraviesa un momento de cambios y renovación personal.

(Foto: Onelia Molina - Anderson Santamaría/ Instagram)

Asimismo, la modelo reveló que por ahora no tiene planes de iniciar una nueva relación sentimental. Según indicó, su prioridad en esta etapa es concentrarse en su crecimiento profesional y en los proyectos que tiene en marcha.

"El amor está en segundo plano; por ahora no pienso en eso, quiero dedicarme a trabajar", agregó, reafirmando que su enfoque principal en este momento es el trabajo y el desarrollo de su carrera.