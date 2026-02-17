En Vivo

¿Engañó a Isabella Ladera? Foto de Hugo García aparece en Instagram de misteriosa mujer

Martes, 17 de febrero de 2026 12:24

Una foto de Hugo García en la cuenta de Instagram de una misteriosa mujer sorprendió a fans. (Foto: Hugo García/ Instagram)

En redes sociales se ha viralizado una fotografía de Hugo García en el Instagram de una misteriosa mujer. Todos los detalles en la nota.

Hugo García e Isabella Ladera confirmaron que se convertirán en padres. La noticia generó gran alegría entre los fans, quienes no dudaron en enviarles sus mejores deseos ante esta nueva etapa que atraviesan.

Sin embargo, en redes sociales se ha viralizado una imagen del exchico reality en una cuenta de Instagram de una misteriosa mujer que no es su pareja. ¿De quién se trata? ¿Le fue infiel la influencer venezolana? Son algunas preguntas que se realizan los cibernautas.

Foto de Hugo García aparece en Instagram de misteriosa mujer

En la imagen que compartió la usuaria Streetwavess se puede ver a Hugo García sonriendo con un ramo de flores. Sin embargo, esta es la única instantánea del modelo peruano, quien al parecer se encontraba llegando de viaje.

"Como una flor, tienes la capacidad de florecer en los lugares más inesperados", escribió la misteriosa mujer que cuenta con más de 33,7 mil seguidores en su cuenta personal de Instagram.

(Foto: Streetwavess/ Instagram)

 Rápidamente, la foto de Hugo se hizo viral y más de un seguidor busca conocer qué hace la foto del modelo en esta cuenta. "¿Qué hace Hugo ahí?", "Qué random", "Yo pensé que era su perfil de Instagram", "De la nada salió Hugo", son algunos mensajes que acompañan el post.

