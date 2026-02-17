En Vivo

Gabriel Calvo confirmó que tiene una relación con 'Majo con Sabor' y le envió romántico mensaje

Martes, 17 de febrero de 2026 09:37

Gabriel Calvo confirmó relación sentimental con 'Majo con Sabor'. (Foto: Majo con Sabor/ Instagram - Gabriel Calvo/ Instagram)

Gabriel Calvo reveló que tiene un romance con la conocida influencer. El exintegrante de Torbellino le dedicó unas tiernas palabras en su programa.

Gabriel Calvo sorprendió a sus seguidores al confirmar que tiene una relación sentimental con una conocida tiktoker. El anuncio dejó en shock a muchos fans, ya que semanas atrás la influencer negó que había un romance entre ambos.

PUEDES VER: Reconocido actor fue captado pidiendo limosna y en total 'abandono': ¿qué le pasó?

Gabriel Calvo confirmó relación con 'Majo con Sabor'

La noticia se difundió en el podcast Alacocina TV, donde Calvo decidió iniciar el programa con una confesión directa sobre su situación amorosa. Sin rodeos, el actor gritó su felicidad y dejó claro que atraviesa una etapa muy especial.

"Estoy enamorado y, ¿por qué no?, de eso se trata", comentó en un primer momento. Luego, visiblemente emocionado, tuvo un tierno gesto frente a cámaras: "Aprovecho para mandarle un beso grande a Majito, mi novia linda", puntualizó, confirmando así que 'Majo con Sabor' es su pareja'.

(Foto: 'Majo con Sabor'/ Instagram)

PUEDES VER: Descubren quién fue el misterioso joven que sacó las cosas del carro de Laura Spoya tras choque

La noticia cobra mayor relevancia porque días antes 'Majo con Sabor' había descartado un romance cuando fue consultada sobre su cercanía con el actor. "Es mi amigo y es mi socio… Sí me van a seguir viendo (con él) porque tenemos proyectos muy bonitos este año", señaló.

Cabe recordar que María José Vigil Checa es expareja de Gino Assereto, por lo que el anuncio también generó comentarios en redes sociales. Sin embargo, tanto Gabriel como 'Majo' parecen decididos a vivir su relación sin ocultarla.

Con esta noticia, la pareja pone fin a las especulaciones y demuestra que su vínculo va más allá de lo profesional; sin embargo, parece que quieren mantener su relación en total privacidad.

