Andrea San Martín se quebró: reveló que sus hijas dejaron de ir al colegio

Andrea San Martín y el difícil momento que está viviendo. (Fuente: redes sociales)

Andrea San Martín contó que ella y su familia vienen atravesando días muy complicados tras los comentarios de su expareja Juan Víctor.

La modelo e influencer Andrea San Martín reapareció este lunes en el programa ‘América Hoy’ para pronunciarse sobre la polémica que surgió luego de que su expareja, Juan Víctor Sánchez, sugiriera que ella habría sido responsable de un caso de maltrato animal.

Andrea San Martín y el difícil momento que viene afrontando

La también conocida como ‘La ojiverde’ negó tajantemente las acusaciones y aclaró que no pretende iniciar un enfrentamiento mediático con Sánchez. Sin embargo, advirtió que tomará acciones legales si este no se retracta públicamente.

PUEDES VER: Jefferson Farfán volvió a verse con su hija después de disputa legal con Darinka Ramírez

“Yo también he cometido errores, todo lo que tú quieras, pero ya paren y piensen en que lo mejor es que se sienten y escuchen todo lo que está viviendo nuestra hija”, señaló.

PUEDES VER: Shirley Arica y Diealis dejaron en shock a todos al darse apasionado beso

Visiblemente afectada, Andrea San Martín reveló que la situación repercute directamente en sus dos menores hijas, quienes actualmente no están asistiendo al colegio por motivos de seguridad.

Andrea San Martín contó que sus hijas no están yendo al colegio

“No están asistiendo al colegio... No tienes idea de cómo ha cambiado esta semana mi vida y la vida de mis hijas”, dijo entre lágrimas. Además, contó que su expareja Sebastián Lizarzaburu, padre de su primera hija, también se mostró consternado por la situación.

(Fuente: redes sociales)

“Sebastián está igual de consternado y fastidiado con el tema porque no estamos hablando solamente de mí, es nuestra hija en común. Las preguntas que se hacen las niñas de la situación que están viviendo...”, explicó.

San Martín confesó que ha recibido mensajes amenazantes y pidió a Juan Víctor Sánchez detener los ataques mediáticos, señalando que todo lo que ocurre afecta principalmente a sus hijas.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!