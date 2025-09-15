Jefferson Farfán volvió a verse con su hija después de disputa legal con Darinka Ramírez

Darinka expuso cómo se sintió su hija tras reencuentro con su padre. Foto: Instagram

El propio Jefferson Farfán compartió en sus redes sociales cómo fue el reencuentro con su hija.

Después de cuatro meses sin ver a su hija, tras la denuncia por violencia psicológica que Darinka Ramírez interpuso en su contra, Jefferson Farfán volvió a encontrarse con su pequeña. El reencuentro se dio en medio de las disputas legales por la pensión, y fue el propio exfutbolista quien compartió el emotivo momento en sus redes sociales.

Farfán y el reencuentro con su hija

Aunque no existía una prohibición para que la ‘Foquita’ viera a su hija, él mismo confesó cuánto la había extrañado en este tiempo. Para celebrarlo, decidió organizar una actividad sencilla y especial que les permitiera disfrutar juntos.

“Te extrañé mucho. Hoy tocó hacer sus pulseritas a la niña más hermosa del mundo. Qué día tan maravilloso. Te amo”, escribió Farfán, acompañando el mensaje con un tierno video donde aparece junto a su hija compartiendo sonrisas y juegos.

La publicación se realizó el sábado 13 de septiembre a través de las historias de Instagram del exjugador. Sin embargo, no se sabe si Darinka Ramírez, madre de la menor, estuvo presente durante este esperado reencuentro entre padre e hija.



Darinka expuso cómo se sintió su hija tras reencuentro con su padre

El exfutbolista aprovechó el reencuentro para acompañar a su hija en una clase de elaboración de pulseras. En la actividad estuvieron presentes la profesora y, al parecer, Xiomy Kanashiro, quien se encargó de registrar con videos y fotos cada instante compartido.

Más tarde, fue Darinka Ramírez quien mostró cómo se sintió la pequeña tras el encuentro. En lugar de referirse directamente al acuerdo con Farfán, la joven publicó una tierna imagen donde su hija aparece disfrutando de una torta de chocolate y mostrando una gran sonrisa de felicidad.