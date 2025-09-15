Shirley Arica y Diealis dejaron en shock a todos al darse apasionado beso

Usuarios reaccionaron a beso de Shirley Arica y Diealis. Foto: Instagram

¿Nuevo romance a la vista? La propia Shirley Arica compartió el video que ha causado furor en redes.

Shirley Arica y Diealis llamaron la atención de todos al protagonizar un apasionado beso, el cual la propia ‘chica realidad’ difundió en su cuenta de TikTok. El clip rápidamente captó miles de miradas y generó revuelo en redes sociales.

El apasionado beso Shirley Arica y Diealis

Shirley Arica y Diealis se animaron a recrear una de las escenas más románticas de la telenovela mexicana Rosalinda (1999), protagonizada en su momento por Thalía y Fernando Carrillo. La actuación culminó con un beso que desató todo tipo de comentarios entre los usuarios.

Durante la interpretación, Diealis se acercó a la modelo y le dijo: “Acércate”. Arica respondió con un intrigado “¿Para qué?”, a lo que él contestó: “Para darte un beso”. El momento mantuvo en expectativa a quienes seguían la escena.

Finalmente, tras insistir con la frase “Y qué, si ya saben que yo a ti te amo con todo mi corazón”, ambos sellaron la recreación con un beso mientras sonaba de fondo un tema de Alejandro Sanz, sorprendiendo a sus seguidores y generando un sinfín de reacciones.



(Fuente: TikTok Shirley Arica)

Usuarios reaccionaron a beso de Shirley Arica y Diealis

El video compartido en el TikTok de Shirley Arica generó sorpresa entre los usuarios, quienes no tardaron en comentar sobre lo que vieron. Muchos aseguraron que existe “química” entre ella y Diealis, mientras que otros se preguntaron si realmente mantienen una relación sentimental.

Entre los comentarios destacados se leía: “¿Están juntos o están actuando?”, “Eso Shirley, siempre metida en su papel”, “Shirley con Diealis really (realidad)”, además de frases como “Qué lindos se ven” y “Qué fuerte”.