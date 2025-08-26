Angie Jibaja causa polémica con insólito pedido en redes sociales

Madre de Angie Jibaja habla sobe extraño comportamiento de su hija. Foto: captura TV

La modelo Angie Jibaja preocupó a sus seguidores en una reciente transmisión en vivo de TikTok. ¿Qué dijo? Te lo contamos.

Angie Jibaja, popularmente llamada la “Chica de los tatuajes”, volvió a causar controversia tras una transmisión en vivo en TikTok. Durante la conexión, pidió a sus seguidores que la apoyen con regalos y donaciones, asegurando que atraviesa una situación complicada en Chile.

Angie Jibaja pidió donaciones en redes sociales

Durante una transmisión en TikTok, Angie Jibaja habló sobre las razones que la llevaron a pedir apoyo a sus seguidores, aun sabiendo que podía recibir críticas. “Regálenme algo, que necesito. Me quiero poner mis pestañas, hacerme las uñas, denme regalos. Como ya no estoy en la palestra, en el mundo (espectáculo), hay que pagar y como estoy sola (en Chile), no puedo, pero sé que cuento con ustedes”, expresó la exmodelo.

La llamada “Chica de los tatuajes” también anunció que decidió abrir su propia página web, aunque aclaró que todavía no cuenta con todo lo que quisiera ofrecer. “No tengo todos los productos que quiero ofrecerles, pero la circunstancia hace que la lance”, comentó.

Asimismo, Angie Jibaja se refirió a las críticas que recibe y expresó: “Muchos me quieren ver acabada, muerta, destruida, pero estoy haciendo de todo para recuperarme”.



Madre de Angie Jibaja habla sobe extraño comportamiento de su hija

Maggie Liza, madre de Angie Jibaja, sorprendió con sus declaraciones al advertir que su hija podría estar siendo afectada por el tratamiento psiquiátrico que sigue. Según comentó, no sería la primera vez que la “chica de los tatuajes” dice cosas sin coherencia, lo que le genera gran preocupación.

La madre de la exmodelo incluso mencionó que ha notado conductas extrañas en ella. “No sé si son los medicamentos o qué, pero no es la primera incoherencia que escucho de ella. De repente habla cosas que no tienen sentido”, expresó en el programa ‘Ponte en La Cola’ de Latina.