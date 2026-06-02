¡En el día de su boda! Anuncian ampay que involucraría a Christian Domínguez

Magaly Medina tendría un ampay que involucra a Christian Domínguez. (Foto: tavo.weddings/ Instagram - Magaly TV)

¿Les arruinará la boda? La 'Urraca' difundiría un ampay de Christian Domínguez y piden que Karla Tarazona no se pierda el programa.

La boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez podría verse opacada por un ampay Este martes 2 de junio, la pareja finalmente selló su amor en una ceremonia civil. Sin embargo, cuando todo parecía ser felicidad, surgió una inesperada advertencia que encendió las alarmas.

El periodista Jhon Cano, conocido por haber trabajado como 'urraco' de Magaly Medina, sorprendió al revelar que el programa 'Magaly TV La Firme' tendría preparado un material que involucraría al cumbiabero.

Magaly TV tendría ampay de Christian Domínguez tras su boda

Durante una transmisión del programa '¡Eso háblalo!', Cano dejó entrever que la 'Urraca' emitiría imágenes que podrían generar un fuerte impacto en los recién esposos. Rápidamente el video se hizo viral en redes sociales.

"Hoy día enciendo la pradera. Pásenle la voz a Christian, pásenle la voz a Karla Tarazona, porque hoy Magaly Medina le va a dar el pastel que Karla estaba esperando", comentó.

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Las declaraciones continuaron elevando la expectativa cuando el comunicador lanzó una peculiar recomendación a los esposos. "Con todo el cariño del mundo, Karla, regresa a la notaría y di que has puesto mal tu firma porque hoy Magaly Medina va a encender la pradera", expresó.

(Foto: '¡Eso háblalo!')

Hasta el momento, Karla Tarazona y Christian Domínguez no se han pronunciado sobre las declaraciones del periodista. Los recién casados siguen disfrutando de este importante momento en sus vidas.

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