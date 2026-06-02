Mariela Arévalo hizo impactante publicación tras ampay de Trauco con misteriosa joven

Mariela Arévalo decidió no pronunciarse sobre el ampay de Miguel Trauco. (Foto: Mariela Arévalo/ Instagram - Magaly TV)

La joven modelo realizó sorpresivas publicaciones tras ampay del futbolista con misteriosa mujer.

La polémica alrededor de Miguel Trauco sigue creciendo. Luego del ampay difundido por Magaly TV, La Firme, donde el futbolista fue captado dentro de una camioneta junto a una misteriosa mujer en horas de la madrugada, todas las miradas apuntaron a Mariela Arévalo, su pareja.

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Novia de Miguel Trauco reaparece tras ampay del futbolista

Mientras el nombre del seleccionado peruano se convertía en tendencia y las especulaciones sobre una presunta infidelidad inundaban las redes, Mariela decidió enfocarse en su carrera artística y dejó un mensaje que no pasó desapercibido.

Las imágenes emitidas por el programa de Magaly Medina muestran a Trauco ingresando a la parte posterior de una camioneta BMW junto a una mujer en una calle de Miraflores. Ambos permanecieron dentro del vehículo durante aproximadamente 20 minutos, una escena que generó todo tipo de comentarios entre los televidentes.

La controversia aumentó cuando el futbolista presentó una denuncia para impedir la difusión del material, argumentando una supuesta vulneración a su intimidad. No obstante, el escándalo ya estaba instalado y las preguntas sobre su situación sentimental no tardaron en aparecer.

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Muchos esperaban una reacción inmediata de Mariela Arévalo, especialmente porque la pareja tenía planes de matrimonio para diciembre de este año. Sin embargo, lejos de pronunciarse sobre el ampay, la actriz optó por mostrar que su atención está puesta en proyectos personales.

(Foto: Mariela Arévalo)

Su reaparición generó una ola de comentarios entre los usuarios, quienes interpretaron su silencio como una forma de evitar entrar en la polémica. Otros, en cambio, destacaron la fortaleza con la que ha decidido continuar con sus actividades pese al revuelo mediático.