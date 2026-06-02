¡Christian Domínguez y Karla Tarazona se casaron! Estas son las imágenes de su boda civil

Karla Tarazona y Christian Domínguez se "casaron" por tercera vez. Foto: Instagram @joselaraweddings

La relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona ha estado marcada por idas y vueltas, infidelidad y reconciliaciones.

A pesar de las críticas en su contra, Christian Domínguez y Karla Tarazona emocionaron a sus seguidores al compartir las primeras imágenes oficiales de su boda. La pareja publicó varias fotografías de la ceremonia en sus redes sociales, donde mostraron algunos de los momentos más especiales de esta nueva etapa juntos.

Imágenes de la boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez

Junto a las instantáneas, ambos dedicaron un romántico mensaje para celebrar su unión. “El amor es paciente, es bondadoso y hoy es nuestro también”, escribieron, recibiendo miles de reacciones y felicitaciones de amigos, colegas y seguidores.

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Las fotografías también dejaron ver detalles del proceso de preparación de Karla antes de llegar al altar. La conductora apareció luciendo un elegante vestido blanco con aplicaciones brillantes, acompañado de un largo velo y un delicado ramo de flores blancas con adornos perlados.

En otras imágenes se aprecia a Karla durante los últimos retoques previos a la ceremonia. Su vestido destacó por los detalles transparentes, el brillo de los bordados y una extensa cola que complementó el look elegido para uno de los días más importantes de su vida.



(Foto: Instagram @joselaraweddings)

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¿Qué pidieron de regalo Karla Tarazona y Christian Domínguez?

Uno de los detalles que más llamó la atención del matrimonio de Karla Tarazona y Christian Domínguez fue el mensaje incluido en la invitación oficial. La pareja pidió a sus invitados que, en lugar de llevar regalos tradicionales, consideraran realizar un gesto solidario en beneficio de niños de escasos recursos.

Según se pudo leer en el documento compartido por los esposos, la iniciativa estaba enfocada en apoyar a instituciones educativas. “Su presencia es nuestro mejor regalo. Sin embargo, si desean tener un detalle con nosotros, los invitamos ese mismo día a donar un juego didáctico que será destinado a colegios de escasos recursos para niños con habilidades diferentes”, se lee en el documento.