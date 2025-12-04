Blanca Rodríguez explotó tras desatinado comentario en medio de la aparición de Tilsa Lozano en 'EVDLV'

Tilsa Lozano volverá a hablar sobre su romance clandestino con el 'Loco' Vargas. Foto: Instagram

Tilsa Lozano regresará a ‘El valor de la verdad’ para hablar del ‘Loco’ Vargas. En medio de esta tensa situación, Blanca Rodríguez recibió un comentario desatinado.

La noticia del regreso de Tilsa Lozano a ‘El valor de la verdad’ ha generado mucha expectativa, pues volverá para contar más detalles sobre su complicada historia con Juan Manuel Vargas. Mientras tanto, se supo que la esposa del exfutbolista, Blanca Rodríguez, vivió un momento incómodo en redes sociales por comentarios inesperados. Ella decidió responder sin quedarse en silencio.

¿Por qué se enojo Blanca Rodríguez?

Todo empezó cuando Blanca publicó en Instagram una foto junto a su hijo con Vargas, acompañada de un mensaje lleno de ternura. Entre las reacciones, una usuaria dejó un comentario fuera de lugar sobre la apariencia del niño, insinuando que no se parecía a su papá. Este mensaje no pasó desapercibido y desató una ola de opiniones.

“Está enorme sí pero guapo, no engañemos tampoco, todos sus hijos salieron al papá”, escribió la usuaria. Ante esto, Blanca Rodríguez no dudó en contestar: “Ni modo que, al vecino, mi hijo es el niño más hermoso y maravilloso de este mundo terrenal, al menos así es para mí, todos mis hijos son perfectos, ¡déjame pues! No se le hace daño a nadie con eso y aprendamos que si no hay nada bueno para decir es mejor no decir nada”. Con estas palabras dejó clara su molestia y defendió a su hijo.



(Foto: Instagram)

Tilsa Lozano regresa a ‘El valor de la verdad’

"Yo sí lo amé. Yo sí me comprometí. Yo sí lo di todo… A mí me dolió muchísimo lo que él hizo. Para mí fue una traición tremenda lo que él hizo conmigo. Hay una parte de mí que apechugaba y una parte de mí que le daba mucho miedo. (...) Yo creo que tengo un pésimo radar para elegir pareja", se le escucha decir a Tilsa Lozano en el adelanto de ‘El valor de la verdad’ que se emitirá este domingo.