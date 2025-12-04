Tilsa Lozano regresa a 'El valor de la verdad' revelará todo sobre Juan Manuel Vargas y Jackson Mora

Tilsa Lozano también habló de su etapa con Jackson Mora. Foto: captura YouTube

El adelanto de sus confesiones en 'El valor de la verdad' sobre su romance clandestino con el 'Loco' Vargas y su matrimonio con Mora ha dejado en shock a todos.

Tilsa Lozano regresará al sillón rojo de 'El valor de la verdad' este 7 de diciembre, retomando un espacio que marcó profundamente su vida pública. Han pasado doce años desde su comentada participación de 2013, cuando habló sobre su vínculo con Juan Manuel Vargas, y ahora vuelve en un momento personal distinto, luego de terminar su matrimonio con Jackson Mora.

Tilsa Lozano en 'El valor de la verdad'

En el adelanto del programa, conducido por Beto Ortiz, Tilsa Lozano recordó episodios de violencia que estuvieron presentes en etapas complicadas de su historia. Con voz firme, dice: “Me baja de los pelos, me quita toda la ropa y me revienta a golpes”, aunque no detalla quién fue la persona que la maltrató. El avance muestra que esta parte de la entrevista será una de las más impactantes.



(Fuente: 'El valor de la verdad')

La conversación también aborda el dolor que le dejó una traición amorosa, algo que ella misma recalca con emoción. “Yo sí lo amé, yo sí me comprometí, yo sí lo di todo. A mí me dolió muchísimo lo que él hizo, fue una traición tremenda lo que él hizo conmigo,” afirma, mientras el programa usa imágenes de Juan Manuel Vargas para contextualizar. Además, Tilsa menciona su etapa con Jackson Mora, señalando que la desconfianza marcó varios momentos. Y reafirma su anhelo más profundo: “Para mí el concepto de familia es un sueño, es algo que siempre quise.”

¿Qué dijo el ‘Loco’ Vargas sobre su pasado con Tilsa Lozano?

Hace unos meses, en un podcast, Juan Manuel Vargas confesó que sí se arrepiente de su pasado con Tilsa Lozano. "Me arrepiento porque es parte de la culpa de uno mismo haber hecho daño a otras personas. Eso es lo que no me gusta porque ver a esas personas sufrir y llorar, no me gusta. Por esas cosas sí me arrepiento y por las decisiones que tomé. No me gusta decirlo, pero sí hay un arrepentimiento por el daño causado", comentó aquella vez.