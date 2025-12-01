Doña Charo se pronunció sobre posible boda entre su hijo Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro

Doña Charo habló sobre su nuera Xiomy Kanashiro. Foto: captura América Hoy/Instagram

La madre del exfutbolista no dudó en responder a las preguntas sobre la posible boda entre su hijo Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro.

Los rumores sobre un posible matrimonio entre Jefferson Farfán y la bailarina Xiomy Kanashiro han generado mucha expectativa. El exfutbolista avivó las especulaciones con comentarios en su podcast, pero las declaraciones de su madre, Doña Charo, han causado revuelo en redes sociales.

¿Qué dijo Doña Charo sobre la posible boda de su hijo Jefferson?

Durante un evento en el centro comercial KM 40, donde Jefferson es copropietario, América Hoy obtuvo las declaraciones de Doña Charo. Al ser consultada sobre sus planes para Navidad, respondió con sinceridad: “En familia, con mi mami, con mi hijo, en familia, todos unidos”. Sin embargo, cuando le preguntaron por Xiomy Kanashiro, prefirió no profundizar: “De eso no hago comentarios, pero sí es muy buena chica”.

La reacción más comentada fue la respuesta de Doña Charo cuando se le preguntó sobre una posible boda entre su hijo Jefferson y Xiomy. Con una sonrisa y sin confirmarlo, expresó: “Ah eso sí, no sé, no apunto a eso”. Con estas palabras, la madre del exfutbolista frenó las expectativas de la boda y dejó la puerta abierta a cualquier desenlace.



(Fuente: América Hoy)

¿Qué dijo Xiomy Kanashiro sobre su boda con Farfán?

Xiomy Kanashiro explicó que no tiene prisa por dar ese paso ni presiona a su pareja sobre el tema del compromiso. “Vamos a cumplir nueve meses, por ahora estamos enfocados en el trabajo. Yo no lo presiono, ni le advierto nada, pero el que le advirtió para que se porte bien fue mi papá, tuvieron como tres horas de conversación, ja, ja”, contó entre risas.