Candidata del Miss Grand Tailandia sufrió bochornoso incidente: se le cayó la dentadura en plena pasarela

Jueves, 26 de marzo de 2026 13:03

Usuarios reaccionan a video viral de candidata a Miss Grand Tailandia. Foto: captura TikTok

Kamolwan Chanago, candidata al Miss Grand Tailandia, es la protagonista del incidente que se ha hecho viral en redes.

Un momento totalmente inesperado se vivió en la pasarela del Miss Grand Tailandia 2026. Kamolwan Chanago, representante de Pathum Thani, protagonizó un incidente que nadie vio venir cuando, en pleno desfile, se le cayó una pieza de su prótesis dental frente al público.

¿Qué pasó con candidata del Miss Grand Tailandia en plena pasarela?

El hecho ocurrió en vivo, mientras la candidata realizaba su presentación con total seguridad. Sin embargo, el pequeño accidente no pasó desapercibido y rápidamente captó la atención de los asistentes y del jurado.

A pesar del incómodo momento, la joven reaccionó con mucha tranquilidad. Lejos de entrar en pánico, decidió manejar la situación con discreción y seguir adelante con su participación.

Durante su presentación frente al jurado, la concursante perdió una pieza de su prótesis dental, la cual cayó visiblemente al escenario. Como era de esperarse, el video del incidente no tardó en viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a comentar lo ocurrido.


(Fuente: TikTok)

Usuarios reaccionan a video viral de candidata a Miss Grand Tailandia

El inesperado momento, registrado en video, se difundió rápidamente en redes sociales y generó comentarios divididos.

Aun así, muchos destacaron su profesionalismo, ya que Kamolwan no detuvo su pasarela. Recogió la pieza con naturalidad y continuó su recorrido hasta el final, demostrando seguridad y temple en una situación complicada.

