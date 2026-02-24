Carlos Alcántara puso nerviosa a Shirley Arica con inesperada confesión

Carlos Alcántara sorprendió a Shirley Arica con una confesión directa. Foto: captura YouTube

El reconocido actor Carlos Alcántara sorprendió a todos al protagonizar una divertida conversación con la famosa modelo peruana.

El reconocido actor Carlos Alcántara dejó sorprendida a la modelo Shirley Arica durante una divertida e inesperada conversación que se volvió viral en redes sociales. ‘Cachín’ realizó una confesión que la ‘Chica realidad’ no se esperó. ¿Qué pasó? Te lo contamos.

Carlos Alcántara confesó que le gusta Shirley Arica

Durante la entrevista, Carlos Alcántara sorprendió a Shirley Arica con una confesión directa: “Todo esto es un pretexto para conocerte. Pero me pareces chévere”. Sus palabras generaron risas y un momento de complicidad que los usuarios no dejaron pasar.

Shirley Arica respondió con sencillez: “Sí. Gracias”. La reacción inmediata del actor fue aún más directa: “Me gustas”, confesando su atracción por la guapa modelo.

Shirley Arica no pudo ocultar su nerviosismo y, entre risas, comentó: “Oye, ¿qué está pasando?”. Sin embargo, más allá de generar un momento de incomodidad, la conversación entre Carlos Alcántara y Shirley Arica fluyó de manera mucho más espontánea.



¿Cuál es el estado sentimental de Shirley Arica y Carlos Alcántara?

Aunque tenía un saliente y buscaba darse una nueva oportunidad en el amor, hace poco Shirley Arica confesó que nuevamente se encontraba soltera. Por su parte, Carlos Alcántara, durante uno de los programas de Yo Soy, confesó que llevaba mucho tiempo separado y que, por ello, no tenía con quién celebrar San Valentín.