Hugo García e Isabella Ladera más felices que nunca: venezolana luce su 'pancita' con bikini

Hugo García e Isabella Ladera se lucen más juntos que nunca en Miami. (Foto: Grosby / Hugo García/ Instagram)

Isabella Ladera luce su 'pancita' junto a Hugo García en conocida playa. La pareja ignora comentarios negativos tras anuncio de embarazo.

Isabella Ladera y Hugo García revelaron que se convertirán en padres; esta noticia emocionó a más de un seguidor de la pareja; sin embargo, algunas personas no dudaron en dar comentarios malintencionados.

Hugo García e Isabella Ladera se muestran más juntos que nunca

La pareja ha decidido ignorar los comentarios que está recibiendo por parte de cibernautas, y se están enfocando en disfrutar esta etapa. Ambos fueron captados disfrutando de un día soleado en las playas de Miami.

En las imágenes se puede ver el avanzado embarazo de Isabella, quien por ahora no ha decidido revelar cuántas semanas tiene. Por su parte, el exchico reality no duda en mostrarse cariñoso con la venezolana, que dejaba ver su 'pancita' con un diminuto bikini.

(Foto: Grosby / Radio Planeta).

Isabella Ladera explicó por qué no revela cuántos meses tiene de embarazo

Mediante sus redes sociales, la joven influencer intentó conversar con sus seguidores, quienes buscan conocer cuántos meses de gestación tiene. Ante ello, reveló que no dio esta información porque quería hacerlo junto a su pareja Hugo García.

"Si puedo, solo no quería decirlo yo sola en la entrevista, porque es algo de Hugo y mío, pero luego se pusieron demasiados tóxicos y dije 'no vamos a decir nada' jajajaja. Entonces optamos por cuidar", comentó.