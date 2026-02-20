Jefferson Farfán inició drástica acción legal contra Darinka Ramírez por su menor hija

Darinka Ramírez preocupada por demanda de Farfán. Foto: Instagram

El programa de espectáculos de Magaly Medina reveló que Farfán presentó una demanda contra Darinka Ramírez, madre de su última hija.

Una nueva situación legal vuelve a poner en el centro de la polémica a Jefferson Farfán. El exfutbolista presentó una demanda contra Darinka Ramírez, madre de su hija menor. De acuerdo con lo revelado en el programa Magaly TV, el proceso fue aceptado oficialmente el pasado 13 de enero.

Farfán pide la tenencia compartida de su hija con Darinka

“Una demanda le ha llegada a Darinka Ramírez. Jefferson Farfán, padre de su primera hija, le ha pedido la tenencia compartida y la pretención accesoria de variación en la forma de prestar alimentos”, señaló Magaly Medina en su programa.

La información salió a la luz luego de que una asistenta social acudiera al anterior domicilio de Ramírez. En el espacio televisivo se explicó que, tras realizar las consultas correspondientes, se confirmó la existencia de la demanda. Además, el pedido del exjugador no solo incluye la tenencia compartida, sino también un cambio en la forma en que cumple con la pensión de alimentos.

Darinka Ramírez preocupada por demanda de Farfán

Ante las cámaras, Darinka Ramírez se mostró visiblemente sorprendida y preocupada por esta acción legal. Según contó, Farfán no tendría una presencia constante en la vida de su hija y aseguró que él no la ve desde hace más de un mes. Por ello, cuestionó el pedido de compartir la tenencia de la menor.

Finalmente, la joven expresó su temor de que la niña sea llevada a un entorno que no conoce. Indicó que en la vivienda del padre suelen realizarse reuniones y fiestas, algo que considera inapropiado para una menor de corta edad. Asimismo, remarcó que actualmente no existe comunicación alguna entre ambos.