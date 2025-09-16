Darinka Ramírez detalló que Jefferson Farfán todavía no cumple con promesa a su hija

Jefferson Farfán visitó a su pequeña después de cinco meses. (Fuente: redes sociales)

Además, Darinka Ramírez aseguró que no pondrá trabas para que la ‘Foquita’ comparta con su hija.

La reciente publicación de Jefferson Farfán junto a su hija ha generado gran repercusión. Después de varios meses de distanciamiento, el exfutbolista compartió en su cuenta de Instagram una imagen jugando con la menor, acompañada de un mensaje emotivo: “Te extrañé mucho. Hoy tocó hacer pulseritas a la niña más hermosa del mundo”.

Jefferson Farfán visitó a su última bebé luego de cinco meses

La foto confirmó el esperado reencuentro entre padre e hija, un hecho que ocurre en medio de un escenario familiar marcado por tensiones legales y personales.

De acuerdo con Darinka Ramírez, madre de la menor, la niña permaneció alejada de su padre durante más de cinco meses debido a los conflictos públicos y judiciales que enfrenta con el exseleccionado peruano.

En declaraciones a Magaly TV La Firme, Ramírez explicó que las visitas entre Farfán y su hija se realizan bajo acuerdos informales y con la mediación constante de abogados: “Accedí a que se la llevara por unas horas con una persona de confianza y salieron a pasear a ver a la mamá”.

La influencer también señaló que no existe un régimen de visitas formal y que, tras el reciente encuentro, no hay certeza de cuándo volverá a repetirse.

Más allá de las visitas, el conflicto entre ambas partes incluye reclamos económicos. Ramírez aseguró que, cuando nació la niña, Jefferson Farfán prometió entregarle un inmueble para garantizar su bienestar.

“Prometió al año de nacida, pero ya mi hija en diciembre cumple tres. Quizá es de repente su regalo. Vamos a tenerle fe todavía”, declaró la madre y ahora influencer Darinka Ramírez.

Hasta el momento, el exjugador no se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos respecto a la promesa del inmueble ni sobre la situación legal con la madre de su hija.

