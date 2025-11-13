¿Onelia Molina está celosa de Laura Spoya? Su sincera respuesta sobre cercanía con Mario Irivarren

Onelia Molina decidió pronunciarse sobre los rumores que vinculan sentimentalmente a su pareja. (Fuente: redes sociales)

Onelia Molina decidió romper su silencio y habló de la cercanía de su pareja Mario Irivarren con Laura Spoya.

Después de que circularan rumores sobre una posible relación cercana entre Mario Irivarren y Laura Spoya, Onelia Molina respondió a las preguntas sobre si sentía celos por la química que mostraban los exconductores del programa ‘Good Time’.

Onelia Molina afirma no ser celosa sobre amistad de Laura Spoya y Mario Irivarren

A pesar de que la odontóloga y modelo mantiene una relación sólida con Irivarren, en redes sociales se difundieron especulaciones sobre un posible vínculo entre él y Spoya, motivadas por la cercanía que demostraban.

En una entrevista para 'América Espectáculos', Onelia Molina rompió el silencio y despejó las dudas. Al ser consultada sobre los rumores que involucraban a Mario Irivarren y Laura Spoya, la chica reality aseguró tener total confianza en la lealtad de su pareja.

“No para nada. He visto de cerca su amistad, sé que son muy buenos amigos y se llevan bien. Incluso hemos salido los tres juntos, así que eso no me molesta”, afirmó Molina frente a las cámaras.

Asimismo, Onelia recalcó que no es una persona celosa y que la cercanía entre Irivarren y Spoya no le incomoda. “No soy celosa, puede haber comentarios, pero vivo día a día con él y eso me da mucha seguridad”, concluyó.

Como se recuerda, Mario Irivarren y Laura Spoya son amigos desde hace más de una década. Por ello, al compartir la conducción del podcast han bromeado en varias ocasiones con la idea de un romance, aunque ambos han negado que exista algo más.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!