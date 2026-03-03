¿Christian Cueva confirmó su boda con Pamela Franco? Esto reveló el futbolista

Pamela Franco también reveló dónde quiere casarse con Cueva. Foto: Instagram

No solo la llamó como “el amor de mi vida”, Cueva confesó más detalles de sus planes con Pamela Franco.

El futbolista Christian Cueva sorprendió al hablar abiertamente sobre su relación con Pamela Franco y compartir algunos detalles personales de su romance. Durante una entrevista, el jugador se mostró sincero al referirse a su futuro sentimental y no descartó la idea de llegar al matrimonio con la cantante.

Las declaraciones ocurrieron en el programa ‘Sí va a salir’, conducido por Juan Carlos Orderique. En ese espacio, ambos fueron consultados sobre si tenían planes de boda. Sin embargo, cuando la pregunta fue dirigida primero a Pamela Franco, ella prefirió no responder y dejó que fuera el propio deportista quien aclarara la situación.

¿Cueva se casará con Pamela Franco?

“(¿Existe planes de boda a futuro?) Esa pregunta no es para mí. Orderique por favor pregúntale a él”, expresó Pamela Franco entre risas, evitando dar detalles. Ante ello, Christian Cueva tomó la palabra y respondió sin dudar: “No es muy difícil de responder. Obviamente, la realidad es una de la que estoy corriendo, de la que ya saben todos. Y estoy corriendo porque la verdad que deseo eso hace mucho”.

El futbolista también dejó claro que sí imagina un futuro junto a la artista y que sus planes personales están ligados a ella. “Pero planes con ella, de boda y de muchas cosas, sí, definitivamente con ella tengo muchos sueños, muchos, muchas cosas que quiero cumplir y definitivamente es con ella con la que la quiero hacer”, señaló.

Además, Cueva resaltó el papel importante que Pamela Franco ocupa en su vida y cómo su presencia ha influido en su bienestar emocional. “Con ella todo, así es la verdad, que sí, no, no, no hay otra descripción que es la verdad, es con ella todo y definitivamente es lo que llegó a mi mundo para yo poder estar bien”, comentó, dejando ver el fuerte vínculo que mantiene con la cantante.



(Fuente: 'Sí va a salir')

Pamela Franco reveló dónde quiere casarse con Cueva

Aunque en la entrevista no quiso hablar sobre sus planes de boda con Cueva, a través de sus historias de Instagram. Pamela Franco decidió responder a las preguntas de sus seguidores. Según la cantante, el futbolista es su primer y único amor. Además, sorprendió a todos al revelar que desea casarse en París.



(Foto: Instagram)