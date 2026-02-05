Christian Thorsen se emocionó al reencontrarse con reconocido personaje de ‘Al fondo hay sitio’

Christian Thorsen señaló que no tiene planeado volver a 'Al fondo hay sitio'. Foto: captura América TV

Christian Thorsen fue Raúl del Prado, el Platanazo, en Al fondo hay sitio y, aunque está alejado de la TV, se reencontró con un excompañero tras varios años.

Aunque el propio Christian Thorsen reveló en más de una oportunidad que fue retirado de ‘Al fondo hay sitio’ de manera sorpresiva y que no le interesa volver a la serie en la actualidad. Sin embargo, el recordado Platanazo aún mantiene una gran amistad con algunos de sus excompañeros.

Christian Thorsen se reencontró con Gustavo Bueno

En esa línea, Christian Thorsen compartió una imagen del reencuentro que tuvo con Gustavo Bueno, recordado por su papel de Don Gilberto, luego de varios años sin verse. En la fotografía se les observa sentados en un restaurante, relajados y sonrientes, reflejando un momento íntimo y natural entre ambos actores.

PUEDES VER: Youna rompió su silencio e hizo inesperada confesión sobre su lucha contra la leucemia

El actor que dio vida al Platanazo no dudó en capturar el especial instante y subirlo a su cuenta de Instagram, donde rápidamente llamó la atención de los usuarios. Aunque todo apunta a que fue una reunión privada, la imagen despertó la nostalgia de los seguidores de ‘Al fondo hay sitio’.

El mensaje que acompañó la publicación sumó emoción al reencuentro. “Reencuentros que abrazan el alma. Eres de esas personas que siempre es lindo volver a ver… lindo reencuentro querido Gus”, escribió Christian Thorsen, palabras que fueron bien recibidas y celebradas por los fans de la recordada serie.



(Foto: Instagram)

Usuarios reaccionaron a reencuentro del Platanazo y Don Gilberto

Los usuarios no tardaron en evocar momentos memorables de la serie, recordando escenas, frases y la complicidad que ambos personajes mostraron en cada aparición. La publicación despertó nostalgia y generó múltiples mensajes cargados de cariño por parte de los seguidores.

Entre las respuestas también llamó la atención la de Marialola Arispe, sobrina de Gustavo Bueno, quien se sumó a las muestras de afecto. “Qué lindo verlos juntos, los quiero y mucho”, escribió en los comentarios.