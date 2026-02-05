En Vivo

Youna rompió su silencio e hizo inesperada confesión sobre su lucha contra la leucemia

Jueves, 5 de febrero de 2026 10:13

Mediante un video en su cuenta de Instagram, Youna reveló que su leucemia se volvió agresiva. El video generó preocupación entre sus seguidores.

Tras permanecer varias semanas alejado de las redes sociales, Youna, expareja de Samahara Lobatón, reapareció para explicar a sus seguidores el verdadero motivo de su ausencia. El influencer decidió romper su silencio y compartir el delicado momento personal que atraviesa.

Youna reveló que su leucemia se volvió agresiva

El joven reveló que enfrenta uno de los episodios más complicados de su vida luego de que su leucemia se tornara más agresiva. A esta situación se sumaron serias complicaciones de salud que lo llevaron a ser internado de emergencia.

A través de Instagram, el padre de la hija mayor de Samahara Lobatón contó que todo comenzó mientras se encontraba realizando compras en un supermercado. En ese momento recibió una llamada del hospital, donde le informaron que "habían encontrado algo en su corazón", noticia que lo obligó a dejar todo y acudir de inmediato al centro médico.

El barbero permaneció hospitalizado durante tres días, hasta que los médicos determinaron que se trataba de un queloide que había crecido tras la colocación de un catéter. Finalmente, fue dado de alta, logrando librarse de una posible infección al corazón que pudo haber complicado aún más su cuadro clínico.

(Foto: Youna/ Instagram)

Sin embargo, las malas noticias no terminaron ahí. Su hematólogo le informó que se habían detectado dos nuevas mutaciones en su cáncer, provocando que una leucemia que estaba controlada pasara a ser más agresiva.

Youna confesó que el dolor producto de estas complicaciones fue la razón principal de su alejamiento de las redes: "El dolor me hace sentir mal, no querer estar aquí". Además, reveló que le cambiaron totalmente su tratamiento, de pastillas a quimioterapia intravenosa.

