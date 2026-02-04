‘Don Diablo’ no ocultó lo que siente por Yahaira Plasencia y la llenó de elogios: ¿qué dijo?

'Don Diablo' no dudó en hablar sobre Yahaira Plasencia. Foto: Instagram

Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘Don Diablo’, sorprendió a todos al dedicarle un romántico mensaje a Yahaira Plasencia.

Yahaira Plasencia volvió a estar en el centro de la atención luego de aparecer con un llamativo anillo, detalle que desató todo tipo de rumores sobre un posible compromiso. Las especulaciones crecieron aún más cuando se la relacionó con Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘Don Diablo’, empresario que también fue vinculado en el pasado con Pamela López.

¿Qué dijo ‘Don Diablo’ sobre Yahaira?

Ante el revuelo en redes y medios, el programa ‘América Hoy’ decidió buscar la versión de ‘Don Diablo’, quien no dudó en pronunciarse. A través de un mensaje extenso, el empresario habló con admiración sobre la salsera y destacó el buen momento personal que atraviesa. “Lo que sí te puedo expresar es que estoy en una etapa muy tranquila y alegre, expresando en paralelo que Yaha es una gran persona en todos los aspectos, al igual que su familia”, señaló.

El empresario continuó llenando de elogios a la cantante, dejando claro el respeto y cariño que siente por ella. “Me quedaría corto en exteriorizar todos los adjetivos cualitativos que poseen. Para concluir, debo estipular que Yaha es un reflector indescriptible derrochando arte y brilla como el Sol”, expresó, palabras que no pasaron desapercibidas entre los seguidores de la artista.

Estas declaraciones llegan poco después de que Yahaira Plasencia también hablara públicamente sobre su vida sentimental y la etapa personal que está viviendo actualmente, dejando en claro que se encuentra enfocada en su bienestar y en seguir brillando tanto en lo personal como en lo profesional.



Yahaira Plasencia habló sobre su situación sentimental

Yahaira Plasencia también aclaró su estado personal y emocional, asegurando que se encuentra en un momento de tranquilidad y equilibrio. Días atrás, descartó cualquier especulación sobre un embarazo: “No estoy embarazada y por ahora no quiero ser madre, estoy tranquila, enfocada en mi trabajo y tengo aún metas por cumplir”, afirmó la salsera.

Sobre su relación con Luis Fernando, Yahaira fue honesta al contar qué la llevó a darle una oportunidad al empresario. “La vida te sorprende, todo ha sido paso a paso, tranquilo. Él es un caballero, es educado, muy buena persona. Hace mucho tiempo que no sentía tanta paz”, comentó.