Cueva anunció que será streamer y hará colaboración con famoso creador de contenido

El futbolista Christian Cueva sorprendió a todos al anunciar que incursionará en el mundo del streaming y que iniciará su nueva faceta con popular figura de redes.

Christian Cueva sorprendió a todos sus seguidores al anunciar un nuevo proyecto que lo mantendrá, por un tiempo, lejos del fútbol. El querido ‘Aladino’ reveló que comenzará una nueva etapa como streamer, al abrir su propio canal en Kick, una de las plataformas más conocidas entre los creadores de contenido.

Christian Cueva anunció que tendrá canal en Kick

El anuncio lo realizó durante una transmisión en vivo el 31 de octubre, donde apareció acompañado de su pareja la cantante Pamela Franco. Ambos compartieron un momento divertido frente a las cámaras, mientras el futbolista adelantaba algunos detalles sobre lo que se viene en esta nueva faceta.

Durante el en vivo el jugador del Emelec se mostró muy animado y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “Se viene el kick, se viene el kick. El invitado especial, Cristorata, inauguración. El kick del 10 del pueblo.” Con esas palabras, confirmó oficialmente su debut en el mundo del streaming.

El anuncio generó una ola de comentarios en redes sociales. Los fanáticos de Cueva expresaron su entusiasmo y curiosidad por descubrir el tipo de contenido que compartirá en esta nueva plataforma.



Christian Cueva se suma a la lista de futbolistas en el mundo del streaming

Más allá del futbol, en los últimos años, los deportistas se han visto muy seducidos por el mundo del streaming. Jefferson Farfán goza de gran éxito con su podcast ‘Enfocados’. Asimismo, otros exfutbolistas como Luis ‘Cuto’ Guadalupe y Juan Manuel Vargas también se han animado a lanzar su programa de entrevistas en redes.

Por ello, Christian Cueva no dudó en incursionar en esta nueva faceta. Sin embargo, a diferencia de otros futbolistas, ‘Aladino’ lo hará en la plataforma de transmisiones en vivo, Kick.