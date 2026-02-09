Comparan a Yahaira Plasencia y ‘Don Diablo’ con Xiomy y Farfán tras revelar su emprendimiento

Aunque no lo han confirmado oficialmente, Yahaira y ‘Don Diablo’ tendrían un romance. Foto: captura TikTok

A través de una transmisión en vivo en TikTok, la salsera Yahaira Plasencia fue captada promocionando su emprendimiento junto a ‘Don Diablo’.

Yahaira Plasencia volvió a captar la atención de sus seguidores tras realizar una transmisión en vivo durante la venta de su ropa, acompañada del empresario Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘Don Diablo’. El momento recordó a muchos el reciente live de Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán, cuando el exfutbolista sorprendió al aparecer en pleno emprendimiento de su pareja para ayudar con las ventas.

PUEDES VER: Pato Quiñones y otros peruanos participaron en el show de medio tiempo Bad Bunny en el Super Bowl

Yahaira Plasencia vende ropa junto a ‘Don Diablo’

En el video compartido por la salsera, se observa al empresario colaborando activamente en la venta de las prendas, interactuando con los asistentes y animando la jornada. Cabe recordar que, desde hace algunos días, Yahaira viene ofreciendo ropa y accesorios a través de TikTok, apostando por precios accesibles para conectar aún más con sus seguidores.

La escena no pasó desapercibida en redes sociales y rápidamente generó comentarios y comparaciones. Varios usuarios señalaron el parecido con el live protagonizado por Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán, donde el exseleccionado nacional también se mostró apoyando el negocio de su pareja, convirtiendo la transmisión en tendencia.



(Foto: captura 'América Hoy')

¿Qué dijo ‘Don Diablo’ sobre Yahaira?

El programa ‘América Hoy’ decidió buscar a ‘Don Diablo’, quien no dudó en pronunciarse sobre Yahaira Plasencia. A través de un mensaje extenso, el empresario habló con admiración sobre la salsera y destacó el buen momento personal que atraviesa. “Lo que sí te puedo expresar es que estoy en una etapa muy tranquila y alegre, expresando en paralelo que Yaha es una gran persona en todos los aspectos, al igual que su familia”, señaló.

El empresario continuó llenando de elogios a la cantante, dejando claro el respeto y cariño que siente por ella. “Me quedaría corto en exteriorizar todos los adjetivos cualitativos que poseen. Para concluir, debo estipular que Yaha es un reflector indescriptible derrochando arte y brilla como el Sol”, expresó, palabras que no pasaron desapercibidas entre los seguidores de la artista.